Desde su inauguración hace 34 años, el parque de atracciones ya había arrancado con el pie izquierdo, subraya The Guardian. Una deuda colosal. Los gestores temían que se instalaran competidores en las inmediaciones. Así que compraron a precio de oro enormes terrenos a los alrededores, que Mickey y sus amigos nunca han ocupado. De hecho, siguen vacíos hoy en día. La acogida de los franceses no fue buena. Las entradas caras y la ausencia de alcohol en los restaurantes desanimaron a muchas familias en la inauguración.

A partir de la década de 2000, se sucedieron las crisis. Primero, la caída del turismo en 2001; la crisis financiera de 2008; los atentados de París en 2015; la pandemia de COVID-19 y, ahora, el bloqueo del estrecho de Ormuz. Todo ello hace que disminuya la afluencia de visitantes o que se reduzca el margen de beneficio. En cada ocasión, la matriz estadounidense tiene que inyectar dinero.

Disneyland París, el parque con mejores resultados fuera de Estados Unidos

Pero eso no significa que Disneyland París sea un rezagado. De hecho, es el parque Disney con mejores resultados fuera de Estados Unidos, según el análisis de The Guardian, y se ha convertido en el primer destino turístico de Europa.

Euro Disney Associés, la empresa matriz del complejo en Francia, ha publicado unos resultados al alza. Estos han demostrado que, en el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2025, la introducción de la tarificación dinámica permitió registrar un aumento del 8,4 % en su volumen de negocio, alcanzando la cifra récord de 4.000 millones de dólares.

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El beneficio neto de Euro Disney Associés casi se ha triplicado hasta alcanzar un récord histórico de 304,2 millones de dólares, es decir, 260 millones de euros, aunque esto no es más que una gota de agua en comparación con las colosales pérdidas que la empresa acumuló durante sus primeros 25 años.

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