Desde el inicio de la guerra en Irán y las repetidas amenazas sobre el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita alrededor del 20% del petróleo mundial, el mercado petrolero ha entrado en una nueva era de incertidumbre. Los precios se han disparado, los Estados buscan asegurar sus suministros y varios productores de petróleo intentan sacar provecho de esta inestabilidad.

Entre ellos se encuentra Brasil. El gigante sudamericano se perfila hoy como una alternativa al oro negro del Golfo. Su petróleo marítimo, extraído en el Atlántico, elude las rutas marítimas amenazadas de Oriente Medio.

Una posición geográfica que, en tiempos de crisis, se convierte en una ventaja estratégica. "Es totalmente lógico que los grandes consumidores intenten recurrir a proveedores más estables y que no se vean afectados por el caos que reina en Oriente Medio. Y ese es, evidentemente, el caso de Brasil", confirma Adel El Gammal, geopolítico especializado en energía y secretario general de la Alianza Europea para la Investigación Energética (EERA).

Una estabilidad que ya se refleja en las cifras. Brasil, noveno productor mundial de petróleo, representa alrededor del 4% de la producción mundial: "Para dar una idea de la magnitud, Brasil produce unos 4 millones de barriles al día, lo que equivale a la producción de los Emiratos Árabes Unidos", añade el experto.

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Una carrera por el petróleo brasileño

En este contexto de guerra en Irán, Brasil ha visto aumentar la compra de su petróleo. Dos países en particular han destacado: China e India. China, que tradicionalmente importaba la mayor parte de su crudo del Golfo, ha reorientado masivamente sus compras hacia Brasil.

Según datos del Gobierno federal brasileño, las exportaciones de petróleo a China se duplicaron en el primer trimestre, alcanzando así los 7.200 millones de dólares en ese periodo, un nivel récord. Así, más del 60% de las exportaciones de Petrobras, la compañía petrolera nacional brasileña, se dirigen a China. "China representaba alrededor del 40% de las exportaciones de crudo brasileño antes de la crisis en el estrecho. Ahora, se ronda el 70%", revela Adel El Gammal.

Las dos principales petroleras chinas, China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Offshore Oil Corporation (CNOOC), ya estaban presentes en Brasil a través de asociaciones, pero "el conflicto en Oriente Medio no ha hecho más que acelerar y reforzar su relación".

Un petróleo de calidad frente a unas infraestructuras en dificultades

Lo que constituye la fortaleza del petróleo brasileño es también su naturaleza. Las inmensas reservas marítimas descubiertas hace unos veinte años frente a las costas de Río de Janeiro se cuentan entre las más prometedoras del mundo.

Extraído de las aguas ultraprofundas del Atlántico, este crudo denominado "presal" presenta características notables. "El petróleo brasileño tiene la ventaja de ser un petróleo ligero y con bajo contenido en azufre. Es un petróleo que se acerca a la calidad del Brent, por lo que se considera de gran calidad. A diferencia, por ejemplo, del venezolano, que es muy pesado y difícil de refinar", destaca Adel El Gammal.

Según Samuele Furfari, doctor en ciencias aplicadas y profesor de geopolítica de la energía en la Universidad Libre de Bruselas, "el Gobierno ha impulsado la exploración del margen ecuatorial, que es esa zona geológica que se extiende desde las costas amazónicas brasileñas hasta Guyana. Es un nuevo Eldorado. Toda esta zona está llena de petróleo". Una baza valiosa en unos mercados mundiales que buscan crudo fácil de refinar.

Sin embargo, Brasil se enfrenta a limitaciones estructurales que frenan cualquier desarrollo rápido. "El aumento de la capacidad de producción debe ir acompañado también de un aumento de la capacidad de refinado. Y en Brasil, esa es una de sus limitaciones, ya que dista mucho de ser suficiente", señala Adel El Gammal.

A esto se suma lo que los economistas denominan "baja elasticidad", es decir, el hecho de que "resulte difícil aumentar significativamente la producción a corto plazo sin inversiones adicionales y sin ampliar las infraestructuras", añade este mismo investigador.

Samuele Furfari coincide con esta observación y recuerda que "en el sector petrolero se trabaja a largo plazo. Lo que se decida hoy tendrá efectos dentro de diez años. Cualquier aumento significativo de la capacidad requiere inversiones de varios miles de millones de dólares y proyectos que se prolongan durante años".

¿Una paradoja ecológica?

Respaldado por sus exportaciones, el presidente Lula tiene la firme intención de seguir sacando partido de este sector. En los últimos meses, su Gobierno ha multiplicado las señales favorables al sector petrolero. Petrobras ha continuado la explotación de los gigantescos yacimientos marinos y Brasilia incluso ha anunciado recientemente la reanudación de las perforaciones en el yacimiento de Urucu, en la Amazonia, que llevaban más de diez años paralizadas.

Una postura que puede parecer paradójica para un presidente que, al mismo tiempo, busca presentarse como uno de los líderes de la lucha contra el calentamiento global. Sin embargo, según Adel El Gammal, esta contradicción ilustra sobre todo las realidades económicas a las que Brasil sigue enfrentándose. Pero está al frente de un Estado petrolero y debe tener en cuenta esta realidad. Petrobras es un actor absolutamente fundamental de la economía brasileña que impulsa el conjunto de la economía nacional.

Otra realidad es la de la política brasileña. Este gigante sudamericano se encuentra en un sistema político descentralizado. Lula, incluso como presidente, no dispone de total libertad de acción en todos los asuntos. "Lula también tiene la obligación de negociar, de encontrar equilibrios con los poderes regionales, con los poderes de la oposición, con los intereses financieros que están muy fuertemente integrados en el país. Es el conjunto de estos factores lo que reduce su margen de maniobra", describe el geopolítico especializado en energía.

Para Samuele Furfari, no hay nada absurdo en que Brasilia desarrolle aún más sus recursos petroleros. "Cada Estado busca la prosperidad de su población. Y cuando un país posee recursos, quiere explotarlos". El especialista belga ve incluso en esta estrategia una evolución natural para un país que describe como "una tierra de futuro, rica en recursos agrícolas, hidráulicos y energéticos".

El fin de un "mercado hegemónico"

Más allá de Brasil, la crisis de Ormuz ha puesto de manifiesto una transformación más profunda del panorama energético mundial. Un mundo que Samuele Furfari describe como apolar. "Ya no es un mercado hegemónico en el que una minoría de actores dicta las reglas, sino un mercado disperso, en el que cada productor puede encontrar su lugar". La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) le parece el símbolo de esta ruptura, ya que "han comprendido que el mundo ha cambiado, la OPEP es cosa del pasado".

Una buena noticia para Brasilia, pero esta dinámica tiene sus límites. Porque ahora queda una incógnita para Brasil: la duración de la crisis actual. Si bien las tensiones en el estrecho de Ormuz ofrecen una oportunidad inmediata a Brasil, nada garantiza que se mantenga a largo plazo.

Brasil podría aprovechar una ventana de oportunidad. Pero la competencia se intensifica por todas partes. Guyana, Angola, Mozambique, Azerbaiyán o Canadá también buscan reforzar su posición en el mercado mundial. A medida que nuevos productores entran en escena, la prima de escasez de la que se beneficia Brasil hoy se erosiona automáticamente. Sin embargo, el mercado petrolero sigue siendo profundamente cíclico y extremadamente sensible a los cambios geopolíticos.

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