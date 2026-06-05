Con Sophia Khatsenkova, enviada especial de RFI a Tivat

Montenegro es el país más avanzado en el camino hacia la integración. Un buen alumno que desearía incorporarse a la clase europea en 2028 y que, por tanto, se esmera al máximo ante Emmanuel Macron, el presidente francés, Friedrich Mertz, el canciller alemán, o incluso Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.

Esta cumbre se inaugura este viernes con una gran pregunta: ¿cómo mantener a los Balcanes Occidentales en la órbita europea, cuando la ampliación sigue siendo un proceso lento, técnico y a menudo frustrante? Es en este contexto que Francia y Alemania quieren dar un nuevo impulso al proceso.

Su idea es acercar a los países candidatos a la UE incluso antes de la adhesión plena. Los más avanzados podrían obtener un acceso privilegiado al mercado interior, participar más en determinados programas europeos o asistir como observadores a algunas reuniones de la UE sin derecho a voto.

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Según fuentes cercanas al asunto, el mensaje es sencillo: cuanto más avanza un país en las reformas, más le ofrece la Unión Europea a cambio, ya que parte de la región se está quedando atrás. Serbia, Bosnia o incluso Kosovo.

Montenegro, por su parte, quiere presentarse como el alumno modelo. Sigue esperando incorporarse a la Unión Europea en 2028. Y el país lleva mucho tiempo esperando. Es candidato oficial desde 2010.

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