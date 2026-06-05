"El alto el fuego debe ser global", afirmó el jefe del movimiento, Nair Qasem, al exigir que "el enemigo israelí" no tenga "la libertad de matar".

La formación proiraní arrastró a Líbano a la guerra a principios de marzo, al atacar a Israel para vengar al entonces guía supremo de Irán, Alí Jamenei, muerto en los bombardeos israeloestadounidenses del 28 de febrero que desataron una guerra regional.

Para intentar poner fin a las hostilidades, las autoridades libanesas iniciaron negociaciones con Israel bajo los auspicios de Washington, por primera vez desde hace décadas entre estos dos países que no mantienen relaciones diplomáticas. Pero Hezbolá se opone.

Al término de una cuarta sesión el miércoles, se anunció un nuevo acuerdo, ya que la tregua vigente desde el 17 de abril nunca se había respetado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Lo anunciado prevé un cese de hostilidades condicionado a una interrupción total de los disparos de Hezbolá y constituye, según el presidente libanés, Joseph Aoun, "la última oportunidad para lograr un alto el fuego global y definitivo" con Israel.

"Fin a la farsa"

Una allegada llora la muerte de un padre, su hijo y su hija en un ataque israelí, el 3 de junio de 2026 en la ciudad fronteriza libanesa de Qlayaa

Pero Qasem llamó al gobierno libanés a "poner fin a la farsa y a la humillación de las negociaciones directas" con Israel.

El jefe de Hezbolá subrayó que no habría "seguridad" para el norte de Israel "sin seguridad para las aldeas" del sur de Líbano, mientras que el acuerdo prevé por ahora el mantenimiento de los disparos y las operaciones del ejército israelí en la zona.

El jueves, bombardeos israelíes causaron ocho muertos y ocho heridos, entre ellos mujeres y niños en el sur y el este del país, según el Ministerio de Salud libanés. El ejército israelí informó, en tanto, que un soldado "cayó en combate" en el sur del país vecino.

Los libaneses fueron llamados por Israel a evacuar la zona situada entre la frontera israelí y el río Litani, unos 40 kilómetros más al norte, ya que las tropas "siguen atacando" en ese sector infraestructuras de Hezbolá.

Prever "el cese de los disparos por parte de Hezbolá y la retirada de los resistentes (…) del sur, mientras la agresión continúa" equivale a "una rendición y una derrota, que sirve a los objetivos del enemigo", afirmó Qasem.

Hezbolá comunicó formalmente a las autoridades libanesas su rechazo al acuerdo, indicó a la AFP uno de sus responsables bajo condición de anonimato.

Pese a este rechazo, el gobierno libanés anunció el próximo despliegue del ejército "en zonas piloto" del sur. Pero la población es escéptica.

"No es la primera vez que se anuncia un alto el fuego e Israel lo viola", dijo a la AFP Mohamad Chamsedin, de 56 años, que huyó de su casa en la periferia sur de Beirut.

En el sur de Líbano, un casco azul serbio falleció, la séptima muerte en las filas de la Finul desde principios de marzo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este "asesinato" y pidió el respeto del alto el fuego, según su portavoz.

"Duro revés"

Los bombardeos israelíes en Líbano han causado más de 3.500 muertos y han desplazado a más de un millón de personas desde el 2 de marzo, cuando se iniciaron las hostilidades, según las autoridades libanesas.

Del lado israelí, 27 soldados y un contratista civil han muerto en Líbano, tras el anuncio el jueves de una nueva víctima mortal.

La situación en el frente libanés condiciona las negociaciones entre Washington y Teherán para acabar con la guerra que estalló en febrero todo Oriente Medio.

Teherán exige que cualquier acuerdo incluya un alto el fuego en Líbano, con la retirada de las tropas israelíes.

"Apoyar a la resistencia en Líbano es deber de cada uno de nosotros", escribió el general Esmail Qaani, responsable de la Fuerza Qods, la rama de operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó el jueves en una declaración escrita que Estados Unidos e Israel buscan "la división" de su país tras haber sufrido un "duro revés" en la guerra.

El dirigente no ha sido visto en público desde los ataques que mataron a su padre y predecesor, Alí Jamenei, en los que, según Estados Unidos e Israel, resultó herido.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más