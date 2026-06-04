La joven rusa Mirra Andreeva dio un paso más en su fulgurante carrera dentro de la elite mundial del tenis al conseguir su primer pase a una final de Grand Slam. La jugadora siberiana lograba el pasaporte a la final de Roland Garros 2026 tras vencer en semifinales a la tenista que le impidió ganar hace poco mas de un mes la final del Máster 1000 de Madrid, la ucraniana Marta Kostyuk (6/1 6/3).

De este modo Kostyuk, que llegaba a semifinales como la gran favorita de las 4 supervivientes, frenaba su racha inmaculada desde que comenzase la temporada de tierra batida en la que no perdió ninguna confrontación. Un dato significativo para dejar aun mas abierta la incertidumbre de quien se llevará el sábado el trofeo Suzanne Lenglen que acredita a la vencedora del torneo.

De momento Andreeva confirma su gran estado de forma que le llevo a ganar dos Master el pasado año (Indians Wells y Dubái) y se abre paso entre las grandes del circuito con 19 años recién cumplidos.

Chwalinska contra todo pronostico

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La rival de Andreeva en la final será la sorprendente polaca Maja Chwalinska que volvía a realizar una nueva machada tras superar a la rusa Diana Shnaider (7/6 6/4). Con esta victoria, la joven de Dabrowa Gornicza sigue escribiendo uno de los recorridos más asombrosos y emocionantes en la nueva era open del Tenis. La polaca, que solo había ganado un encuentro de Grand Slam en su carrera (Wimbledon 2022), hizo saltar por los aires todos los pronósticos en las estancias finales de la presente edición de Roland Garros convirtiéndose de igual modo en la primera tenista que disputa la final en Paris tras llegar de la fase previa.

Luego de 3 semanas de competición aspira a ser la segunda raqueta zurda en ganar el torneo del Bosque de Boulogne después de Mónica Seles. De momento y antes de disputar la finalísima del próximo sábado ya se ha ganado el corazón de los aficionados por su improbable historia que ha convertido en realidad merced a su talento y entusiasmo.

4 candidatos en busca de su primer Roland Garros

Este viernes la catedral de la arcilla vivirá una de las jornadas mas inciertas en los últimos años con dos semifinales en las que se ponen en duda el favoritismo de sus participantes. Tan solo el alemán Alexander Zverev se adelanta en las apuestas por ser el cabeza de serie número 2 y por haber disputado tres finales de Grand Slam. Precisamente este ultimo dato es el que más presión genera al tenista germano que es consciente de la oportunidad que se le presenta ante la ausencia de los dos grandes dominadores del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner. Pero no será fácil para “Sascha” que se enfrenta al checo Jacub Mensik , verdugo de De Minaur, Rublev y Fonseca. Durante dos semanas el vencedor del master 1000 de Miami 2025 ha demostrado con creces su resistencia en la arcilla parisina acompañado de un servicio que ha sido letal para deshacerse de sus rivales.

La segunda semifinal se presenta como un reconocimiento al tenis italiano que tanto ha crecido en los últimos años. El duelo fratricida entre Matteo Arnaldi y Flavio Cobolli opondrá a dos jóvenes talentos que han marcado el devenir del torneo tras reportar épicas victorias que perduraran en el tiempo. Si Cobolli parte como el mas experimentado y mejor ranqueado , Arnaldi , el hombre milagro con 19H 42m de juego disputado , está a punto de superar el récord que sostiene el español Albert Costa desde 2003 ( 20h 5m)

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