"Las conversaciones previstas entre Estados Unidos, Irán, [y los mediadores] Catar y Pakistán, fueron pospuestas", anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo en un comunicado, sin precisar una nueva fecha.

Unas horas antes, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, había cancelado su viaje desde Washington.

Tras la firma esta semana de un acuerdo marco entre Washington y Teherán, las conversaciones tenían el objetivo de empezar a negociar en detalle, para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las hostilidades han causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, el otro frente de la guerra, y han sacudido la economía mundial por el cierre del estrecho de Ormuz, fundamental para el tránsito de hidrocarburos.

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El acuerdo marco otorga 60 días para concluir las negociaciones, que debían comenzar este viernes con una ceremonia en un hotel de lujo en Bürgenstock, una montaña con vistas al lago de Lucerna.

Sin embargo, JD Vance, representante de Estados Unidos, pospuso su viaje, al igual que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuya mediación ha sido decisiva.

"La logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible. Por el momento, el vicepresidente no partirá esta noche", anunció el jueves la Casa Blanca.

El acuerdo marco fue firmado el miércoles electrónicamente por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y por el estadounidense Donald Trump durante una recepción en el palacio de Versalles, en Francia.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró en un mensaje escrito el jueves que lo había aprobado, aunque con reservas. En el futuro se celebrarán "negociaciones cara a cara" con Estados Unidos, pero eso no "significa aceptar el punto de vista del enemigo", aseguró.

El negociador jefe iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, avisó que Teherán dará una "respuesta firme" en caso de "violación" del protocolo de acuerdo o de "demandas excesivas".

"Ya se llevaron una bofetada durante la guerra; si quieren aventurarse otra vez en ese camino, la bofetada será mayor", escribió en su cuenta en X.

Siguen los combates en Líbano

En los últimos días el tráfico se ha reanudado en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos, bloqueado a la vez por Irán y por el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes.

Según JD Vance, las fuerzas estadounidenses "han permitido el paso de más de una docena de barcos".

El presidente estadounidense Donald Trump celebró en Truth Social la "caída de los precios del petróleo", calificándola de "un éxito". Los precios del crudo se encuentran este viernes por debajo de los 80 dólares el barril, acercándose a sus niveles previos a la guerra.

Sin embargo, el otro frente del conflicto, Líbano, sigue activo. Al menos 18 personas murieron durante la madrugada del viernes en bombardeos israelíes en el sur del país, en una decena de localidades próximas a Nabatiyeh, según la agencia oficial NNA.

Israel a su vez anunció la muerte de cuatro de sus soldados. "Todo Líbano debe arder", dijo poco después el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir.

Pese al anuncio el lunes del acuerdo marco, Israel ha continuado sus ataques en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá. Irán insiste en que cualquier acuerdo definitivo debe incluir el fin de las hostilidades en este país.

"La lucha no ha terminado", dijo el jueves el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no ha comentado directamente el acuerdo, duramente criticado en Israel, incluso dentro del gobierno.

"Si yo estuviera en el gobierno israelí, quizá no atacaría al único aliado poderoso que me queda en el planeta", replicó JD Vance tras las críticas a Washington, instando al gobierno israelí a "tomar conciencia de la realidad".

Netanyahu pidió preservar la "relación vital" con Estados Unidos, pero al mismo tiempo reafirmó que las fuerzas israelíes permanecerán en el sur de Líbano "mientras las necesidades de seguridad lo exijan".

En Estados Unidos el acuerdo ha sido criticado incluso por miembros del Partido Republicano de Trump, quienes consideran que ofrece demasiadas concesiones a Irán.

Es el "peor error de política exterior en décadas", dijo el senador republicano Bill Cassidy.

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