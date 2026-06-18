Manuel Adorni, el jefe de Gabinete argentino, enfrenta una creciente presión política y judicial tras reconocer que omitió declarar aproximadamente medio millón de dólares en sus declaraciones juradas. Mientras la oposición y sectores de su propio espacio político impulsan una moción de censura para apartarlo del cargo, la polémica continúa dominando el debate público.

“Estamos cerca de la posibilidad de una moción de censura”

Gonzalo Ruanova, exlegislador bonaerense del Partido Justicialista, analiza las claves de este escándalo político: “La situación de Adorni tomó una dinámica mucho más fuerte en esta última semana a partir de sus últimas declaraciones. Sus explicaciones en las declaraciones periodísticas fueron insuficientes y generaron que el tema vuelva a tener un debate intenso en lo público”.

Además, “por lo que uno percibe y las declaraciones de los parlamentarios, estamos cerca de la posibilidad de una moción de censura, no solo por las declaraciones de la oposición, sino incluso de aliados del Gobierno que mencionan la posibilidad de acompañar esta moción de censura, si el jefe de Gabinete no presenta la renuncia antes de la sesión. Me parece que está corriendo un reloj importante para el jefe de Gabinete y para el Gobierno mismo”, agrega Ruanova.

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Apoyo de Milei

Desde que estalló el escándalo, el presidente Javier Milei ha respaldado a Manuel Adorni con firmeza, incluso a costa de su propio capital político. Luis Lázaro, profesor de Derecho de la Comunicación en la Universidad Nacional de Avellaneda, nos explica los posibles motivos de este apoyo: “Yo diría por un par de razones. En principio, el hecho de entregar esa presa política de parte del presidente lo pondría en un lugar de debilidad, que no solo afecta al discurso, las narrativas, sino que afecta su propia capacidad de disputar lo que queda de su mandato con una aspiración cierta en términos de la reelección”.

“Y además”, prosigue el profesor, “han aparecido algunas cuestiones vinculadas con los casos de corrupción que se ventilan en Argentina por estos tiempos. Me refiero específicamente al escándalo con la estafa de la criptomoneda $LIBRA, que involucró de manera directa y personal al presidente Milei, donde también ha estado Adorni involucrado, y empiezan a aparecer en el expediente judicial que investiga esa estafa, algunas líneas que conducen directamente a los subalternos del presidente y también al propio Milei. También una manera de desactivar esa conexión en algún momento puede ser el despido de Manuel Adorni como jefe de Gabinete”.

Mientras tanto, el fiscal a cargo de la causa solicitó información adicional sobre el historial laboral del jefe de Gabinete y de su esposa, con el fin de profundizar la investigación sobre la evolución patrimonial del funcionario.

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