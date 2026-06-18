Por Ivonne Sánchez

Es probable que se ha dado cuenta que ante el calor, no todas las personas reaccionan igual. Algunas son mas calurosas que otras, al igual que otras personas sienten más frio, aunque todos los seres humanos tienen una temperatura corporal media de 37 grados centígrados.

Y es que los mecanismos fisiológicos son muy complejos. En dichos mecanismos están implicadas las mitocondrias, unos organoides celulares poco conocidos.

Por otra parte, la sensación de la temperatura depende de ocho sensores que tenemos en nuestro cuerpo.

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Para hablarnos de todo esto, RFI conversó con un experto en termorregulación y termogénesis, Guy Lenaers, director de investigación de un Instituto de la Universidad de Angers, al oeste de Francia, especializado en el estudio de las mitocondrias.

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