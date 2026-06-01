Con informaciones de France 24

El Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Pero no es la primera vez que Norteamérica acoge la competición: ya se celebró en México en 1970 y 1986, así como en Estados Unidos en 1994. Unas ediciones marcadas por las hazañas de leyendas como Pelé, Maradona o Romario.

El Mundial 1970 en México: un histórico tercer título para Pelé

Si bien el primer Mundial se celebró en 1930 en el continente americano, con una edición organizada por Uruguay, el torneo llegó a territorio norteamericano no antes de 1970, en México. Un Mundial que quedó en los anales de la historia.

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Cuatro años después del triunfo de Inglaterra y tras un parón de dos años fuera de la selección, el rey Pelé, lesionado durante el Mundial de 1966, pretendía vengarse y recuperar su trono en México. Además del delantero brasileño, la Seleção contaba con un equipo soñado, con Gerson, Rivelino, Tostao y Jairzinho. Comenzó la competición venciendo a los ingleses en la fase de grupos.

Los anfitriones de la competición, México, también causaron sensación al clasificarse para los cuartos de final. Pero los mexicanos fueron eliminados en la siguiente ronda por Italia (4-1), también en modo "dream team" con Giacinto Facchetti, Luigi Riva, Sandro Mazzola, Gianni Rivera y Roberto Boninsegna.

Inglaterra, en cambio, adelantó su éxito. Contra Alemania Occidental, al estar ganando 2 a 0, el entrenador Alf Ramsey decidió sacar a la estrella Bobby Charlton para no cansarlo demasiado rápido. Pero sin él, los ingleses se hundieron ante los compañeros de Franz Beckenbauer y finalmente perdieron en la prórroga 3-2.

Esta fotografía de archivo, tomada el 17 de junio de 1970, muestra el cuarto gol de Italia, marcado por Gianni Rivera (a la izquierda), durante la semifinal del Mundial de Fútbol entre Alemania Occidental e Italia, celebrada en Ciudad de México.

En semifinales, la Squadra Azzurra y la Mannschaft disputaron uno de los mejores partidos en la historia del Mundial, ante 102.000 espectadores en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Al final del tiempo reglamentario con 1-1 (empate en el minuto 90 para Alemania Occidental), la prórroga se volvió una locura: italianos y alemanes se dieron golpe por golpe. La leyenda Beckenbauer, que sufrió una lesión en la clavícula, incluso terminó el partido con el brazo en cabestrillo, ya que se había alcanzado el número de sustituciones autorizadas. Pero Italia aseguró su pase a la final gracias a un gol de Rivera en el minuto 111.

En la final, Italia se enfrentó a Brasil. La Seleção marcó primero gracias a un cabezazo de Pelé en el minuto 18. Los italianos empataron antes del descanso, pero finalmente cedieron. Los brasileños mostraron su creatividad y marcaron tres goles para ganar el título (4-1). El cuarto, de Carlos Alberto, está considerado uno de los goles más bonitos en un Mundial. Llevado triunfante por sus compañeros, Pelé se convirtió en el primer y único jugador en ganar el trofeo tres veces.

Pelé, de Brasil, en el centro, es levantado a hombros por sus compañeros de equipo tras la victoria de Brasil en la final del Mundial de fútbol contra Italia, por 4-1, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El Mundial de 1986 en México: Maradona y "la mano de Dios"

México no tardó en acoger de nuevo el Mundial: 16 años después, la competición regresó al país tras la retirada de Colombia, cuando un terremoto mortal en 1985 puso en duda su capacidad para acoger el evento.

Durante la fase de grupos, Marruecos, por su segunda participación en un Mundial después de la de 1970, creó el evento convirtiéndose en el primer equipo africano en salir de la fase de grupos. Los Leones del Atlas incluso terminaron primeros en su grupo, por delante de Inglaterra. Pero en octavos de final, perdieron por un gol ante Alemania Occidental (1-0).

El inglés Gary Lineker (izquierda) y el marroquí Khairi Abderrazak luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo F celebrado en Monterrey, México, el 6 de junio de 1986.

En la siguiente ronda, fueron los Bleus quienes ofrecieron una actuación antológica. Campeones europeos vigentes, ofrecieron uno de los mejores partidos de su historia contra Brasil. Tras un gol brasileño de Careca, el francés Michel Platini empató antes del descanso. La tanda de penaltis finalmente dio la victoria a los hombres de Henri Michel, que se clasificaron para las semifinales. A pesar de este triunfo histórico, el equipo francés volvió a fracasar ante Alemania Occidental en semifinales, tras el fracaso de Sevilla en 1982.

En la final, los alemanes se enfrentaron a Argentina, y al frente de ella, un joven jugador llamado Diego Maradona. Con 25 años, el delantero encendía los campos. En los cuartos de final contra Inglaterra, apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas entre ambas naciones, el jugador del Nápoles marcó dos goles que se han hecho legendarios: el primero "con la mano de Dios", validado erróneamente por el árbitro, y el segundo al final de una fantástica carrera desde el centro del campo.

El argentino Diego Maradona, se adelanta al portero inglés Peter Shilton en un balón alto y marca con la mano el primero de sus dos goles en los cuartos de final del Mundial, en Ciudad de México, el 22 de junio de 1986.

En la final, Maradona no marcó, pero permitió que su equipo ganara su segundo Mundial tras el título de 1978. Cuando Alemania Occidental remontó al final del partido, él ofreció una asistencia a Burruchaga para el tercer gol de Argentina (3-2). No es de extrañar que el "Niño de Oro" fuera coronado como el mejor jugador de la competición.

El Mundial de 1994 en Estados Unidos: la tristeza de Baggio

En 1994, fue el turno de Estados Unidos de acoger el Mundial por primera vez en su historia. Esta elección es, ante todo, estratégica para la FIFA, que espera establecer el "fútbol" en el país del fútbol americano a largo plazo. Aunque los grandes países futbolísticos como Inglaterra, Francia y Uruguay estén ausentes, una lluvia de estrellas como Roberto Baggio, Bebeto, Dennis Bergkamp, Thomas Brolin, Gheorghe Hagi, Jürgen Klinsmann, Diego Maradona, Romario y Hristo Stoichkov brilló en esta competición con acentos muy americanos.

La fase de grupos estuvo marcada por la eliminación de Colombia, que terminó última en su grupo. Unos días después, el defensa colombiano Andrés Escobar fue abatido a tiros en su regreso a casa, probablemente por su gol en propia puerta en el partido contra Estados Unidos. En la sección de noticias, Diego Maradona quedó excluido de la competición tras un positivo por un producto antidopaje durante el partido contra Nigeria.

En el ámbito deportivo, el ruso Oleg Salenko también hizo historia en este torneo al convertirse en el primero —y aún el único— en marcar cinco goles en un partido de Mundial en la aplastante victoria de su equipo sobre Camerún (6-1). Sin su estrella, Argentina no logró pasar de octavos de final y perdió contra Rumania (3-2).

El equipo de Estados Unidos estuvo muy cerca de causar sensación. El país anfitrión fue finalmente eliminado con honores por Brasil, que ganó por la mínima diferencia gracias a Bebeto (0-1). La Seleçao fue aumentando en fuerza. Los brasileños derrotaron sucesivamente a Países Bajos (2-3) y Suecia (0-1) para llegar a la final contra Italia.

Veinticuatro años después de su duelo en el Mundial de 1970, los italianos tuvieron la oportunidad de vengarse. Pero en el tiempo reglamentario y en la prórroga, ninguno de los dos equipos marcó (0-0 al final del tiempo reglamentario). Por primera vez en la historia de un Mundial, el título se decidió en penaltis.

Los brasileños festejan mientras el italiano Roberto Baggio agacha la cabeza durante la tanda de penaltis en la final del Mundial 1994, celebrada en el estadio Rose Bowl de Pasadena el 17 de julio.

El extravagante Roberto Baggio, brillante durante toda la competición, fue el desafortunado héroe de la sesión. Su intento fallido, que se fue por encima del larguero, coronó a Brasil por cuarta vez. El brasileño Romario, que marcó cinco goles durante la competición, fue elegido Balón de Oro del Mundial.

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