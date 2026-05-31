“Tremenda” seria el calificativo para definir la victoria del chileno Alejandro Tabilo ante el francés Moise Kouame. El tenista sudamericano salió airoso de una encerrona en la cancha Suzanne-Lenglen plagada de fanáticos locales que no pararon de gritar y llevar en volandas a la nueva sensación del tenis galo.

Pero no fue suficiente. En una tarde donde la mayor parte del publico portaba el maillot del PSG con la intención de llevar el ambiente de la final de la Liga de Campeones (PSG- Arsenal) al recinto por antonomasia de la tierra batida nada era favorable para el chileno, que empezó perdiendo el primer set y tuvo que ir a contracorriente hasta aislarse por completo de lo que sucedía a su alrededor.

Templó el juego Tabilo que se mostró muy inteligente alargando los puntos para llevar a la desesperación de su rival. Despacito y con buena letra Alejandro se atrevió a subir a la red y fue ahí donde sacó ventaja para encarrilar una victoria que llegaría de forma memorable en el tie-break del cuarto set donde llego a contar con 5 bolas de partido. Tabilo obtuvo un gran premio por su constancia. No solo quitándose de en medio al rival más complicado de su lado en el cuadro, sino por haber sellado su primer pase a los octavos de final de Roland Garros.

El pase a octavos de Tabilo sucedió casi al mismo tiempo que el menor de los hermanos Cerúndulo sellaba su pasaporte a la misma ronda tras un maratoniano partido que le enfrentó al joven talento español Martin Landaluze. Fue otra gesta épica en Paris ya que se trató del partido mas longevo en la historia reciente del torneo (5H58m). “Juanma “que se dio a conocer a la afición internacional hace tres días luego de eliminar al patrón del tenis mundial , el italiano Jannik Sinner, se las verá en octavos con un italiano Matteo Berretini.

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Se le presenta una oportunidad única para dar un salto que le impulse a los primeros mundiales, y porque no …adelantar a su hermano Francisco en estas instancias de la competición ya que , el mayor de los hermanos Cerúndulo, Francisco, dejó escapar una gran oportunidad ante el estadounidense Zachary Svajda en un encuentro que se alargó hasta el quinto set (6/3 6/4 3/6 4/6 6/3).

El mejor ranqueado de los sudamericanos despertó demasiado tarde en su empeño de acortar distancias con el norteamericano, que por primera vez disputará unos octavos de final de un grand-slam cuando el lunes se enfrente al italiano Flavio Cobolli, que a medida que avanza el torneo cobra enteros para realizar un buen empeño en los internacionales de Francia. El tenista trasalpino aun no ha perdido un set desde que arrancase el torneo. Su ultima víctima fue el norteamericano Learner Tien, al cual le endosó un severo (6/2 6/2 6/3).

Precisamente fue otro italiano, Matteo Berrettini, quien eliminaba a otro albiceleste, Francisco Comesaña. Esta vez la derrota fue mas amarga ya que el argentino que había tomado las riendas del partido tras empezar con mal pie se fue degastando hasta llegar a al decisivo super Tie-Break del quinto set donde llegaría a contar con dos bolas de partido. Un duro castigo para el combatiente tenista argentino que aguantó estoicamente mas de 5 horas sobre la arcilla cuando el termómetro sobrepasaba los 34°, (7/6 5/7 6/7 6/4 7/6).

Se va de Paris el calor y la vigente campeona, la estadounidense Coco Gauff

Las altas temperaturas volvieron a pasar factura sobre las canchas de arcilla parisina y la más sonada de todas se la llevoo la vigente campeona del torneo, la estadounidense Coco Gauff que se derretía en la cancha central frente a la austriaca Anastasia Potapova (4/6 7/6 6/4). Con esta derrota y tras la ausencia este año de Carlos Alcaraz, el bosque de Boulogne coronará a dos nuevos tenistas en la catedral de la arcilla.

Según las informaciones meteorológicas a partir de este lunes el clima parisino será mucho mas clemente que lo fue durante la primera semana y el calor se irá disipando poco a poco. Se prevé incluso que la lluvia haga acto de presencia en la recta final del torneo con lo que las condiciones serán favorables para la practica del tenis al tener que disputarse obligatoriamente en las canchas con techo corredizo.

Roland Garros divisa la recta final

Roland Garros llega a su ecuador con los primeros partidos de octavos de final. En el cuadro femenino, la cuádruple campeona del torneo, la polaca Iga Swiatek, tendrá el honor de abrir la jornada frente a la ucraniana Marta Kostyuk mientras que la ucraniana Elina Svitolina se medirá a la suiza Belinda Bencic en un choque muy equilibrado.

Del lado masculino y teniendo en cuenta que las aspiraciones son enormes para los supervivientes tras la primera semana en la que cayeron los grandes favoritos, el brasileño Joao Fonseca tendrá que confirmar su postulación ante el sólido noruego Casper Ruud. De otro lado habrá que estar atentos al duelo fratricida entre los españoles Rafa Jódar y Pablo Carreño como el enfrentamiento que medirá a última hora del día al gran candidato en estos momentos, el alemán Alexander Zverev, ante el neerlandés Jesper De Jong.

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