El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se medirán en una segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo.
Con el 98.7% escrutado, De la Espriella sorprendió al obtener 43.73% (10.236.946 votos) y Cepeda 40.91% (9.577.812 votos).
Estas cifras los hacen inalcanzables para el resto de candidatos. Sin embargo, ninguno obtuvo la mitad más uno de los votos válidos, por lo que deberán ir a segunda vuelta.
Otro de los datos relevantes de esta elección es el derrumbe del uribismo encabezado por Paloma Valencia. La derechista apenas obtuvo el 6,92%, una cifra por debajo de lo esperado.
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