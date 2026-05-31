El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se medirán en una segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo.

Con el 98.7% escrutado, De la Espriella sorprendió al obtener 43.73% (10.236.946 votos) y Cepeda 40.91% (9.577.812 votos).

Estas cifras los hacen inalcanzables para el resto de candidatos. Sin embargo, ninguno obtuvo la mitad más uno de los votos válidos, por lo que deberán ir a segunda vuelta.

Otro de los datos relevantes de esta elección es el derrumbe del uribismo encabezado por Paloma Valencia. La derechista apenas obtuvo el 6,92%, una cifra por debajo de lo esperado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Noticia en desarrollo

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más