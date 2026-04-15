El sector empresarial dominicano enfrenta un nuevo reto: crecer sin aumentar su huella ambiental. La respuesta está en la adopción de tecnologías más eficientes, capaces de reducir hasta un 86 % el consumo energético en áreas operativas clave.
La empresa Epson presentó soluciones de impresión y proyección diseñadas para optimizar costos, reducir el consumo eléctrico y avanzar hacia modelos de operación más sostenibles.
Estas tecnologías, basadas en sistemas de inyección de tinta, representan una alternativa frente a los equipos láser tradicionales, al requerir menos piezas de reemplazo, menos intervenciones técnicas y generar hasta un 53 % menos de residuos.
Abelicio Quintero, especialista en estrategia corporativa para la región, destacó que el entorno regulatorio y económico del país está impulsando a las empresas a alinearse con estándares internacionales.
“Hoy más que nunca, el crecimiento económico debe ir acompañado de decisiones tecnológicas que permitan a las organizaciones ser competitivas sin comprometer sus metas de sostenibilidad”, afirmó.
La adopción de estas soluciones se enmarca en el fortalecimiento de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cada vez más relevantes para la inversión y la reputación corporativa. Empresas de sectores como banca y retail ya avanzan hacia modelos operativos que priorizan la eficiencia energética y la reducción de emisiones.
Además de la tecnología, expertos coinciden en que la educación y la conciencia ambiental serán determinantes para acelerar esta transformación.
En una economía que mantiene un crecimiento sostenido, con un avance interanual de 3.5 % según el Banco Central, la eficiencia operativa se posiciona como un factor clave para garantizar la competitividad a largo plazo.
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