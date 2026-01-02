En cada rincón del país hay jóvenes que sueñan en grande y trabajan sin descanso para alcanzar sus metas. Desde hace más de 20 años, el programa Excelencia Popular del Banco Popular ha sido el puente que convierte esos sueños en realidades. Más de 650 becas otorgadas, alianzas con universidades y centros de estudio de referencia en todo el país y acompañamiento integral y continuo por parte del banco han permitido que cientos de talentos dominicanos se hayan convertido en profesionales que impactan su entorno y sus comunidades.

Hoy, celebramos tres historias, tres vidas de jóvenes meritorios, Roni, Rebeca y Keysie, que demuestran cómo el esfuerzo continuo, unido a la determinación por cambiar la realidad, construye una sociedad más resiliente y un futuro más prometedor.

Conoce los detalles del aniversario del Banco Popular.

Roni Díaz – Sembrando futuro desde la raíz

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Cuando el sol apenas asoma en el horizonte del Cibao, Roni ya está en movimiento. Su jornada comienza en los campos, donde la tierra guarda secretos de generaciones.

Nació en Dajabón y soñaba con ser ingeniero agrónomo, pero costear una carrera parecía imposible. Hasta que recibió una llamada: había sido seleccionado para el programa Excelencia Popular.

“Quedé entre los cinco mejores exámenes de admisión en la Universidad ISA. Y desde entonces he pasado más de mil madrugadas en el campo, supervisando cultivos y aprendiendo cada día”, cuenta Roni.

Hoy, lidera proyectos de agrotecnología que utilizan drones para optimizar cultivos y reducir costos. Cada vuelo sobre los sembradíos es más que innovación: es esperanza para cientos de agricultores.

Logro adicional: Roni cuenta con un canal de YouTube con más de 1,500 videos, en los que comparte su conocimiento científico, técnicas y experiencias reales del campo para acompañar a otros agricultores en su camino productivo.

“Transformar la tierra también transforma vidas”, afirma con orgullo.

En este video conoce más sobre la vida de Roni Díaz.

Rebeca Masalles – La música como voz y destino

A los cuatro años, Rebeca tomó un violín por primera vez. No sabía que ese gesto marcaría el ritmo de su vida. Cada nota fue un peldaño hacia la cima de sus sueños, y cada ensayo, una prueba de constancia.

Gracias a una beca del Banco Popular, perfeccionó su formación en violín y eso la llevó a poder estudiar en Estados Unidos y Europa. Con apenas 17 años debutó como solista con la Sinfónica Nacional Juvenil y hoy forma parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

“Más de 10,000 horas de práctica, festivales internacionales y ahora, además, me enfoco en enseñar a decenas de jóvenes. Mi meta es compartir todo lo aprendido y formar una nueva generación de músicos dominicanos”, dice Rebeca.

Logro adicional: Ha participado en más de 50 conciertos internacionales y actualmente comparte su experiencia formando a 20 jóvenes violinistas, aportando al desarrollo del talento musical local.

“La belleza también nace del esfuerzo silencioso”, asegura mientras ajusta su arco.

Disfruta de la música de Rebeca Masalles

Keysie Sánchez – Programando el mañana

Keysie nació en Río Verde, La Vega, y llegó a Santo Domingo con un sueño: estudiar ingeniería en computación. Mientras trabajaba como pasante, conoció el programa Excelencia Popular y aplicó. Fue seleccionada.

“Ese apoyo cambió mi historia. Me gradué con honores en la PUCMM, participé en competencias internacionales y descubrí mi pasión por la inteligencia artificial y la automatización”, cuenta Keysie.

Hoy, desarrolla soluciones tecnológicas que impactan empresas dentro y fuera del país y forma a nuevos talentos locales en tecnologías emergentes.

Logro adicional: Ha liderado proyectos de transformación digital en múltiples empresas e imparte capacitaciones sobre desarrollo de IA y datos a nivel corporativo.

“El futuro no se espera: se programa”, dice convencida de que cada línea de código abre caminos para una sociedad más competitiva.

Compartimos los secretos de programación de Keysie Sánchez

Estas tres historias son solo una muestra del poder del esfuerzo y la voluntad por alcanzar la meta que anhelamos. Si quieres conocer más sobre el programa Excelencia Popular y cómo aplicar a las nuevas becas que se anunciarán en marzo de 2026, visita la web.

Allí encontrarás detalles sobre requisitos, beneficios y testimonios que pueden inspirarte a dar el próximo paso hacia tu futuro.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más