La estratega en comunicación, relacionamiento estratégico y sostenibilidad, Lourdes Peguero Alfonseca ha presentado el análisis Tendencias en Sostenibilidad 2026, un documento que identifica los cinco ejes estratégicos que redefinirán la gestión corporativa en el próximo año, marcando el fin del modelo filantrópico tradicional y consolidando la era de la sostenibilidad como eje de resiliencia operativa.

El informe, fundamentado en más de una década de experiencia en sectores clave de la economía dominicana y en la consulta de reportes especializados de organismos como KPMG, GRI, CEPAL, BID y la OIT, responde a una necesidad urgente: traducir el compromiso ambiental y social en estrategias medibles que generen impacto sostenible.

"Después de trabajar durante años con comunidades del Sur y Este de República Dominicana, apoyando empresas de seguros, manufactura textil, salud, alimentos y bebidas, movilidad, agroindustria y organizaciones que protegen a la niñez, he visto un problema que se repite: excelentes proyectos que no logran el reconocimiento porque les falta claridad en su estrategia de comunicación, no porque les falte calidad o compromiso. Nuestra sociedad merece recibir las buenas nuevas, las historias que están transformando la calidad de vida de las personas en las comunidades vulnerables", señala Peguero Alfonseca.

Las cinco tendencias que transformarán 2026

El análisis identifica cinco pilares fundamentales que marcarán el panorama de la sostenibilidad corporativa:

Aceleración de la transición energética y financiamiento verde. Centroamérica proyecta incorporar más de 1,200 MW en nuevos proyectos solares y eólicos antes del cierre de 2026, según el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los sectores automotriz y manufacturero lideran esta transformación para reducir la dependencia de combustibles fósiles. Economía circular comunitaria. La región enfrenta una tasa de circularidad inferior al 1%, lo que representa una brecha de hasta 8.8 millones de empleos potenciales anuales. El documento plantea que la economía circular debe evolucionar de la simple gestión de residuos al rediseño integral de productos en cuatro sectores estratégicos: agroalimentario, entorno construido, movilidad y gestión de residuos. Criterios ESG y transparencia. Las empresas deben adoptar la doble materialidad, reportando impactos socioambientales junto a los financieros. La transparencia, respaldada por tecnologías como blockchain, se consolida como la herramienta principal para erradicar el greenwashing y generar confianza en mercados hiperauditados. Sociedad del cuidado y sostenibilidad emocional. El informe introduce el concepto de Capital Humano Regenerativo, integrando bienestar y salud mental como indicadores clave de desempeño (KPIs) estratégicos. "Un planeta sano exige comunidades equilibradas", enfatiza el documento, señalando que la retención del talento y la resiliencia operativa dependen de esta integración. Conservación marina y adaptación climática. La inversión en carbono azul —manglares y praderas marinas— emerge como estrategia de compensación de emisiones altamente eficiente, mientras que las infraestructuras resilientes basadas en defensas naturales garantizan continuidad operativa en zonas costeras.

Un cambio de época

"El 2026 no será un año para hacer más de lo mismo. Será el año en que las organizaciones compartan su visión con sus audiencias", afirma Peguero Alfonseca. "La transición del modelo filantrópico tradicional hacia una gestión de triple impacto ha dejado de ser una opción para convertirse en la base de la resiliencia operativa".

El análisis subraya que el verdadero impacto corporativo depende del equilibrio entre la ética, el bienestar humano y el cuidado del planeta, en un escenario global marcado por la incertidumbre y la transformación constante.

El documento completo Tendencias en Sostenibilidad 2026 está disponible para consulta y descarga, ofreciendo una guía práctica para que empresas, fundaciones y gobiernos naveguen con coherencia este nuevo paradigma.

Sobre la autora

Lourdes Peguero Alfonseca es consultora especializada en comunicación, relacionamiento estratégico y sostenibilidad. Docente en Marketing Social. Con más de una década de experiencia en el análisis de sectores clave de la economía dominicana. Ha trabajado directamente con comunidades vulnerables y organizaciones de diversos sectores, abarcando las industrias de seguros, manufactura textil, alimentos y bebidas, agroindustria, movilidad y protección de los derechos de la niñez, entre otros.

