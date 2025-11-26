La excandidata presidencial de Opción Democrática (OD), Virginia Antares, sostuvo que la única vía para sacar al narcotráfico de la política es regular el dinero en las campañas electorales, mediante la reducción de los topes de gastos, la transparencia en las donaciones y, sobre todo, la implementación de un régimen efectivo de fiscalización y sanción.

Antares planteó esta posición tras las declaraciones del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, sobre los recientes casos de dirigentes oficialistas vinculados al narcotráfico.

“No hay garantía para el 2028 sin eso”, afirmó, al advertir que sin controles reales sobre el dinero que entra y sale de las campañas electorales, el sistema político seguirá vulnerable y desigual.

La dirigente responsabilizó a los partidos mayoritarios que han diseñado el actual sistema de partidos, quienes han convertido las elecciones en una competencia de “papeleta”, negándose a establecer límites de financiamiento efectivos y sanciones claras

“No hay control, y mantener el sistema así es una decisión política”, dijo.

Asimismo, Antares señaló que, a su juicio, las soluciones planteadas por Paliza en sus recientes declaraciones resultan “insuficientes”, ya que siguen respaldando un sistema en el que las campañas electorales movilizan millones de pesos sin ningún control previo sobre la procedencia ni la justificación de esos fondos.

También, insistió en que los topes de gastos la Junta Central Electoral tiene que garantizar la transparencia de las campañas.

“Además de bajar los topes, es urgente que se fiscalicen los reportes de gastos de campaña y se sancione la falsedad de informes y la violación a los topes”, puntualizó.

Antares llamó a las autoridades competentes y a los partidos a asumir con responsabilidad el compromiso de impulsar reformas que protejan la integridad democrática de cara a las elecciones de 2028.

