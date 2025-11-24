En su condición de presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza advirtió esta noche que existe la posibilidad de que surjan en la política del país nuevos casos relacionados al narcotráfico y el crimen organizado, y que personalmente está "casi seguro" de que así sucederá.

En una alocución al país, Paliza exhortó a todas las organizaciones políticas abstenerse de encubrir dentro de sus filas casos de este tipo, además porque “tarde o temprano caerán. Y que quede claro: ningún partido, ningún líder y ninguna estructura podrá protegerlos”, remarcó.

Los casos recientes relacionados con el narcotráfico no deben interpretarse -prosiguió- como un deterioro institucional, sino como evidencia de que en la República Dominicana “la ley finalmente actúa sin pedir permiso, sin mirar colores y sin detenerse ante ningún poder”.

“Esa firmeza es lo que permite que la ley actúe. Sin importar quién seas, a qué partido pertenezcas o si eres o no poderoso”, aseguró tras lamentar que en el pasado reciente incumplieran sus responsabilidades quienes debieron impedir que el "bajo mundo" infiltrara las estructuras sociales y políticas del país.

Pero porque "el país ha cambiado", remarcó, los dominicanos conocen nombres, expedientes y procesos, y existen "múltiples extradiciones" de personas involucradas en delitos.

En el caso del PRM, y sin dar nombres, destacó que la agrupación del presidente Abinader ha suspendido o expulsado de sus filas a todos los vinculados formalmente en investigaciones por actividades ilícitas. Adicionalmente, informó que se realizarán auditorías reforzadas del padrón del partido en busca de detectar nuevos casos.

En previsión de ello, Paliza llamó a quienes estén involucrados en actividades ilícitas a entregarse voluntariamente antes de que la justicia los alcance y pidió que lo mismo suceda en cualquier otro partido político dominicano.

