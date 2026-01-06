La Fuerza Boschista, liderada por el profesor Luis de León, rechazó enérgicamente la agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela y asimismo condenó la detención del presidente Nicolás Maduro y esposa, la diputada Cilia Flores.

El alto dirigente del PLD llamó a la oposición dominicana, encabezada por los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, a pronunciarse en contra de lo que llamó "agravios que está sufriendo el pueblo venezolano, fijando una posición de solidaridad latinoamericana en este momento tan importante que vive la región".

Los dos exgobernantes dominicanos brillan por su silencio, tres días después de el ataque militar.

"Tienen que demostrarle al presidente Luis Abinader y a la comunidad internacional que nunca apoyaremos los actos de violencia ni el terrorismo para resolver las diferencias entre los pueblos y las naciones. Los ataques de Estados Unidos constituyen un gran baldón y un agravio repudiable, porque el diálogo y la concertación son las vías correctas para buscar la paz en América Latina y el resto del mundo", recmarcó Luis de León.

"La paz no se logra con violencia ni agresiones arbitrarias y arteras. Lo que hace Estados Unidos en Venezuela es un hecho criminal y alevoso que pone en peligro la seguridad y la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Se llevaron a un presidente 'elegido democráticamente' (sic) en Venezuela, y lo que hicieron no fue solo contra Maduro y su esposa, sino también contra la democracia y la soberanía en toda la región", expuso.

El exaspirante presidencial peledeísta insistió en que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo tienen que protestar ante el mundo por los "ataques alevosos contra Venezuela", e instó a Danilo y Leonel a que asuman una posición de dignidad nacionalista, siguiendo los pasos y el pensamiento del profesor Juan Bosch, enarbolando ideas antiimperialistas en defensa de la autodeterminación de los pueblos.

Esta noche se informó que mañana miércoles el presidente Fernández se referirá a la situación de Venezuela.

Antes de esa información, de León dijo que Danilo y Leonel "tienen que mostrar su firme rechazo a que el país se preste como base de operaciones militares de Estados Unidos, cediéndole algunos aeropuertos de donde salieron un par de aviones para agredir a Venezuela, en la siniestra operación consumada en la madrugada del sábado pasado en el mismo corazón de Caracas".

Se trató, añadió, de "una acción salvaje perpetrada sin piedad por Estados Unidos, con el propósito descarado de echarle manos al petróleo y demás recursos naturales de Venezuela".

"Estos pueblos, históricamente agredidos por Estados Unidos, viven bajo el peligro de que se desate un día cualquiera la ira salvaje de Washington para tragarse a estas naciones y sus valiosos recursos, violentando todos los tratados internacionales y las leyes vigentes, al margen de todos los protocolos democráticos y de paz del mundo. Por esto, creemos que el miedo y el pánico en las democracias latinoamericanas se expresa como razón natural, ante las garras siniestras del nuevo imperialismo de Estados Unidos", aseguró.

Luis de León rechazó también las pretensiones de Estados Unidos y el presidente Donald Trump, que solo buscan resolverlo todo por vía de la fuerza, la violencia y las permanente amenazas en contra de nuestros pueblos.

"La intención de Washington y sus halcones es volver a la caverna, recreando Estados autoritarios, lo que sumiría en gran retroceso a toda la región. Eso hay que repudiarlo y rechazarlo con toda la fuerza de la razón. La Fuerza Boschista hace este llamado como fiel discípulo del patricio Juan Pablo Duarte y el Prof. Bosch, que eran pacifistas y nacionalistas, como dignos constructores de la República Dominicana. Exigimos el respeto a los pueblos del mundo, sobre todo, en América Latina y el Caribe. ¡Venezuela tiene su dignidad y se respeta! ¡Qué viva el pueblo venezolano!", declaró.

