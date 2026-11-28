El Frente Amplio y el Bloque Popular Jesús Adón cuestionaron las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, sobre la participación de la empresa vietnamita Viettel en el mercado dominicano de telecomunicaciones. Las organizaciones consideran que la diplomática intenta influir en decisiones que corresponden al Estado dominicano y condicionar la procedencia de la tecnología que utilizará la compañía.

La reacción se produce en medio de las diferencias públicas entre Washington y las autoridades dominicanas por el alcance de la Resolución 100-2026 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que establece restricciones al uso de equipos y programas de proveedores considerados de alto riesgo en funciones críticas de las redes.

Campos cuestionó que la disposición limite al 20 % del proyecto de Viettel el uso de tecnología procedente de países que Estados Unidos considera no confiables, mientras deja fuera el 80 % restante. La embajadora sostuvo que los inversionistas estadounidenses necesitan una infraestructura de telecomunicaciones confiable para desarrollar sus operaciones en el país.

Las organizaciones dominicanas rechazaron que una representante diplomática extranjera pretenda establecer cuáles deben ser los socios comerciales y tecnológicos del país. A su juicio, las advertencias de Washington responden a sus intereses geopolíticos y económicos, particularmente a la disputa por la influencia internacional frente a China.

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"La República Dominicana no es una colonia ni un protectorado de los Estados Unidos. Somos una nación soberana, con pleno derecho a establecer relaciones políticas, económicas, comerciales y tecnológicas con todos los países del mundo, sin tener que solicitar autorización ni someternos al visto bueno de ninguna potencia extranjera", expresó María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio.

Reclaman respeto a la soberanía

El Frente Amplio y el Bloque Popular Jesús Adón invocaron el artículo 3 de la Constitución dominicana, que consagra la inviolabilidad de la soberanía nacional y el principio de no intervención. También citaron el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece la obligación de los representantes diplomáticos de respetar las leyes del Estado receptor y no inmiscuirse en sus asuntos internos.

En ese sentido, reclamaron que Campos ajuste sus actuaciones a los principios que rigen las relaciones diplomáticas entre Estados soberanos.

Las organizaciones también cuestionaron que se utilice el Convenio de Budapest como argumento para condicionar la procedencia de los equipos tecnológicos. Recordaron que ese instrumento internacional tiene como propósito combatir la ciberdelincuencia y facilitar la cooperación entre los Estados, no establecer restricciones comerciales o tecnológicas contra determinados países.

Asimismo, criticaron lo que calificaron como una política exterior subordinada a los intereses estadounidenses por parte del Gobierno de Luis Abinader. Por ello, emplazaron al presidente y al Ministerio de Relaciones Exteriores a fijar una posición pública ante las declaraciones de la embajadora.

"No estamos defendiendo los intereses particulares de una empresa ni los de una potencia extranjera. Estamos defendiendo el derecho de la República Dominicana a decidir soberanamente sobre sus asuntos, diversificar sus relaciones internacionales y establecer vínculos de cooperación con todas las naciones, sobre la base de la igualdad jurídica, el respeto mutuo, la reciprocidad y el beneficio de nuestro pueblo", manifestaron.

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