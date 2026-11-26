La Fuerza del Pueblo (FP) convocó a los comunitarios y a la ciudadanía a participar este domingo 29 de noviembre en la Gran Marcha del Pueblo, una movilización encabezada por el expresidente Leonel Fernández para reclamar respuestas ante problemas como el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, los apagones y las deficiencias de los servicios públicos.

La convocatoria fue respaldada por Yadira Peña, secretaria de Solidaridad Ciudadana de esa organización política, quien denunció las dificultades económicas que, según afirmó, enfrentan las familias de los sectores populares y los pequeños comerciantes.

Durante un recorrido por el mercado del sector Simón Bolívar, en el Distrito Nacional, Peña sostuvo que la falta de circulante y la escasa capacidad de compra de la población afectan las actividades comerciales y las condiciones de vida de los residentes en los barrios.

«En los barrios de nuestro país la gente está pasando trabajo porque no hay circulante, no hay seguridad, no hay dinero», manifestó.

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Peña cuestiona cifras oficiales sobre la pobreza

La dirigente política señaló que la poca afluencia de compradores perjudica a los vendedores de los mercados, cuyos productos, según explicó, terminan dañándose ante la falta de ventas.

«En este mercado la gente no está acudiendo. Mire cómo están las mesas, dañándose los productos porque no hay dinero», expresó durante el recorrido.

Peña también cuestionó las afirmaciones del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sobre la reducción de la pobreza y exhortó a las autoridades a visitar los sectores populares para conocer directamente las condiciones en que viven sus habitantes.

«¿Cómo que se ha superado la pobreza? La realidad es otra. Que vengan a los barrios para que vean cuál es la realidad que la gente está viviendo en los sectores populares», sostuvo.

Marcha comenzará en las avenidas Duarte y Pedro Livio Cedeño

La Fuerza del Pueblo ha señalado entre los motivos de la movilización el incremento del costo de la vida, la inseguridad ciudadana, los apagones, las altas facturas eléctricas, la falta de agua potable y el deterioro de los servicios públicos.

Peña llamó a los comunitarios a no permanecer indiferentes ante los problemas que afectan a sus localidades y los exhortó a sumarse a la protesta.

«¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? No. Este domingo 29, a las 10 de la mañana, marchemos», expresó.

La Gran Marcha del Pueblo será encabezada por Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República. La convocatoria está pautada para las 10:00 de la mañana en la intersección de las avenidas Pedro Livio Cedeño y Duarte, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con el vicepresidente de la organización política, Radhamés Jiménez Peña, la movilización recorrerá distintos sectores de la capital y se desarrollará de manera ordenada, cívica y pacífica. El dirigente también invitó a participar a ciudadanos de distintas organizaciones y corrientes políticas.

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