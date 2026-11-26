La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo que su mejor manera de avanzar hacia su aspiración de convertirse en presidenta es seguir trabajando como siempre lo ha hecho.

Afirmó que desempeñar sus funciones desde el Gobierno es la mejor campaña que puede realizar para avanzar en ese propósito.

"Los números están muy buenos y pronto saldrá una encuesta", expresó la funcionaria al responder preguntas de periodistas en Santiago.

La vicepresidenta cumple en esa provincia una agenda que incluye varias actividades sociales y encuentros con activistas comunitarios.

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Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más