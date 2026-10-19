Faride Raful, la más conocida y la peor valorada; David Collado, el líder en aprobación

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, es la funcionaria del gobierno más conocida entre los dominicanos, con 78.7 % de reconocimiento. Es también la peor evaluada de la lista: 2.39 en una escala del 1 al 10.

Así lo indica la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media, levantada del 9 al 11 de octubre de 2026 con 1,200 entrevistas y 95 % de nivel de confianza.

El ministro de Turismo, David Collado, es el segundo más conocido, con 77.9 %, y el único que supera los 7 puntos (7.33). Entre ambos hay más de cinco puntos de diferencia en la valoración, aunque casi igualan su nivel de conocimiento.

La nota de Raful queda a 2.31 puntos de la penúltima, la del director de Aduanas, Nelson Arroyo (4.70).

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Ninguno de los otros 20 funcionarios evaluados cae por debajo de 5.31. El conocimiento es alto, pero la nota es la más baja de todo el gabinete evaluado.

La encuesta no pregunta por qué la ministra recibe esa nota, así que el dato no permite atribuirla a una causa.

Sí muestra que su cartera coincide con las áreas peor valoradas por los encuestados. El 62.4 % dice que la seguridad ciudadana está peor que hace cinco años. El 42.4 % no tiene "nada de confianza" en la Policía y el 67.8 % rechaza las actuaciones policiales con abuso de autoridad o uso excesivo de la fuerza.

Tras Raful y Collado, los más conocidos son el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella (61.6 %), y el de Cultura, Roberto Ángel Salcedo (58.2 %).

Estrella obtiene 6.08. Salcedo, con 5.31, está entre los cuatro peor valorados pese a su alta exposición.

Lo mismo ocurre con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza (49.2 % de conocimiento y 5.53) y con el de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó (46.5 % y 5.45).

Entre los mejor calificados hay funcionarios menos conocidos. El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el exdirector del COE y actual director del Intrant, Juan Manuel Méndez, empatan con 6.94, con reconocimientos de 37.4 % y 30.3 %.

Les siguen el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu (6.41), el presidente de la JCE, Román Jáquez (6.27), y el presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera (6.21).

El patrón sugiere que los mejor puntuados ocupan cargos técnicos u operativos con menor exposición política, aunque la encuesta no lo explica.

En el otro extremo de conocimiento están el director de RD Vial, Hostos Rizik (14.2 %), y el ministro de Hacienda, Magín Díaz (16.5 %). Quien conduce la política fiscal es conocido por uno de cada seis encuestados.

Conviene tener en cuenta que 60.8 % de la muestra vive en hogares con ingresos de hasta RD$30,000 mensuales.

El promedio simple de las 22 notas es de 5.8, apenas por encima del punto medio de la escala. Ocho funcionarios superan el 6, doce se ubican entre 5 y 6, y dos quedan por debajo de 5. Esas calificaciones individuales contrastan con la evaluación del conjunto del gabinete en la misma encuesta, donde 56.3 % valora negativamente el trabajo de los funcionarios y 39.1 % positivamente.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más