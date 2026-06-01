Más de la mitad de los dominicanos no simpatiza con ningún partido político y los tres principales actores del sistema partidario registran niveles de desconfianza superiores a los de confianza, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media correspondiente a mayo de 2026.

El estudio revela que el 55 % de los consultados aseguró no identificarse con ninguna organización política, frente a un 45 % que sí manifestó simpatía partidaria. Ninguno ocupa el 54.5 %, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) concentra el 22.6 % de las preferencias, seguido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con 10.9 % y Fuerza del Pueblo con 9.9 %.

Los resultados sugieren que, aunque los principales partidos mantienen estructuras capaces de movilizar apoyo electoral, una parte significativa del electorado permanece al margen de las organizaciones políticas tradicionales.

La encuesta también midió los niveles de confianza que inspiran las principales fuerzas políticas y encontró un patrón común: en ninguno de los tres casos las opiniones positivas superan a las negativas.

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En el caso del PRM, el 43.9 % de los encuestados afirmó no tener ninguna confianza en el partido oficialista. Otro 20.8 % dijo tener poca confianza, mientras que solo el 18.2 % expresó mucha confianza y el 16.2 % algo de confianza.

Una situación similar se observa en Fuerza del Pueblo. El 40.7 % aseguró no confiar en esa organización y el 20.6 % manifestó poca confianza. En contraste, el 17.5 % dijo tener mucha confianza y el 19.6 % algo de confianza.

El PLD presenta los niveles más altos de rechazo entre los tres principales partidos. El 44.5 % de los encuestados afirmó no tener ninguna confianza en la organización, mientras que el 20.5 % dijo tener poca confianza. Las opiniones favorables se distribuyen entre un 17.2 % que expresó mucha confianza y un 16.5 % que manifestó algo de confianza.

Los resultados reflejan que, a poco más de dos años de las elecciones presidenciales de 2028, los partidos conservan capacidad de atraer simpatías e intención de voto, pero enfrentan el desafío de reconstruir la confianza de una ciudadanía que, en su mayoría, no se identifica con ninguna organización y mantiene reservas sobre el sistema político.

La encuesta fue realizada entre el 23 y el 25 de mayo de 2026 a una muestra de 1,200 personas y cuenta con un nivel de confianza de 95 %.

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