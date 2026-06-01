El Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantiene la primera posición en intención de voto de cara a las próximas elecciones, mientras David Collado se consolida como el aspirante con mayor respaldo dentro de las filas oficialistas, según los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media correspondiente a mayo de 2026.

Ante la pregunta de por cuál partido votaría si las elecciones se celebraran hoy, el 31.6 % de los encuestados se inclinó por el PRM, seguido por Fuerza del Pueblo con 26.5 % y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con 20.1 %. Un 11.8 % afirmó que no votaría y un 8.1 % dijo no saber por cuál organización se decidiría.

Dentro del oficialismo, David Collado aparece como el dirigente mejor posicionado para una eventual candidatura presidencial. Entre la población general obtuvo el 45.2 % de las preferencias, muy por delante de Carolina Mejía, que alcanzó el 17.6 %. Entre los simpatizantes del PRM la ventaja es aún mayor: Collado registra 54.8 %, frente al 20.7 % de la alcaldesa del Distrito Nacional.

La encuesta también refleja una amplia distancia entre los demás aspirantes mencionados dentro del partido de gobierno. Raquel Peña obtuvo un 7 % entre los simpatizantes perremeístas, seguida por Guido Gómez Mazara con 5.9 % y Wellington Arnaud con 3.8 %.

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En el PLD, el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial Gonzalo Castillo encabeza las preferencias internas. Entre la población general obtuvo el 35.5 %, mientras que entre los simpatizantes peledeístas alcanzó el 54.5 %, más de cuatro veces el respaldo obtenido por Francisco Javier García, que registró 10.8 % entre los miembros de la organización.

El panorama es distinto en Fuerza del Pueblo. Entre la población general, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, supera ampliamente al expresidente Leonel Fernández con 54.1 % frente a 34.9 %. Sin embargo, entre los simpatizantes del partido la competencia aparece prácticamente dividida: Leonel obtiene 50.8 % y Omar 48.4 %, una diferencia de apenas 2.4 puntos porcentuales.

Los datos sugieren que, a más de dos años de las elecciones presidenciales de 2028, los tres principales partidos ya muestran liderazgos claramente definidos, aunque con dinámicas internas distintas. Mientras Collado domina con amplitud el escenario oficialista y Gonzalo Castillo conserva el liderazgo entre los peledeístas, en Fuerza del Pueblo persiste una competencia cerrada entre el liderazgo histórico de Leonel Fernández y el ascenso político de su hijo, Omar Fernández.

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