El presidente Luis Abinader mantiene una valoración ligeramente favorable de su gestión, pero el desempeño de su gabinete recibe una evaluación mayoritariamente negativa por parte de la ciudadanía, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media correspondiente a mayo de 2026.

Ante la pregunta sobre cómo califican el trabajo realizado por el mandatario, el 50.8 % de los encuestados emitió una valoración positiva, resultado de la suma de quienes lo califican como "muy bueno" (9.1 %) y "bueno" (41.7 %). En contraste, un 46.6 % expresó una opinión negativa, al considerar su gestión "mala" (31.3 %) o "muy mala" (15.3 %).

Sin embargo, cuando la evaluación se traslada al conjunto de funcionarios del Gobierno, los resultados cambian. La encuesta muestra que el 57.3 % califica negativamente el trabajo del gabinete, frente a un 41.2 % que lo valora de manera positiva. Casi la mitad de los entrevistados, un 49.4 %, definió la labor de los funcionarios como "mala".

La medición sobre aprobación gubernamental también refleja un escenario dividido. El 53 % de los encuestados dijo desaprobar la gestión del Gobierno, mientras que el 45 % expresó su aprobación.

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Collado y Méndez lideran valoración

Entre los funcionarios evaluados en una escala del 1 al 10, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, obtuvo la puntuación más alta, con 8.1 puntos. Le siguen el ministro de Turismo, David Collado, con 7.08, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, con 7.01.

También superan la barrera de los seis puntos el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu (6.47); el director de RD Vial, Hostos Rizik (6.41); el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera (6.30); el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo (6.28); y el presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra (6.17).

Más abajo aparecen funcionarios como Luis Miguel De Camps, ministro de Educación (6.03); Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria y Comercio (6.02); Eddie Olivares, ministro de Trabajo (6.02); Magín Díaz, ministro de Hacienda (5.96); y Francisco Oliverio Espaillat, ministro de Agricultura (5.95).

En el extremo inferior del listado figuran la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, con 4.7 puntos; el director de Aduanas, Nelson Arroyo, con 5.1; y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, con 5.62.

Los más conocidos

La encuesta también midió el nivel de conocimiento público de los funcionarios. Faride Raful encabeza la lista con un 84.3 % de reconocimiento, seguida por David Collado con 83.2 %, Eduardo Estrella con 75.5 % y Roberto Ángel Salcedo con 70.1 %.

En el otro extremo se encuentran Magín Díaz (22.7 %), Samuel Pereyra (22.8 %) y Joel Santos (23.6 %), quienes registran los niveles más bajos de conocimiento entre los funcionarios incluidos en la medición.

Los resultados muestran una diferencia entre la valoración del presidente y la percepción sobre su equipo de gobierno. Mientras Abinader conserva una evaluación positiva por estrecho margen, el gabinete enfrenta niveles de desaprobación significativamente más elevados, en un contexto en el que varias de las principales preocupaciones ciudadanas siguen concentradas en el costo de la vida, la seguridad y los servicios públicos.

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