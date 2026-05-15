Dirección del PRM propone extender mandato de actuales autoridades del partido

La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció este viernes 15 de mayo que someterá a la Convención Nacional la propuesta de prorrogar el mandato de las autoridades actuales: hasta un año para la dirección nacional y hasta dos años para las estructuras territoriales y sectoriales, en lugar de convocar elecciones internas.

La clave del anuncio es que las elecciones internas previstas para el próximo mes no se celebren, sino que propone extender el período de las autoridades que ya están en funciones.

Para el efecto, la Dirección Ejecutiva emitió un comunicado en el que reconoció la tensión interna y anunció la vía institucional para resolverla y argumentó que la prioridad ahora es afrontar "los importantes desafíos económicos, sociales y del contexto internacional que impactan al mundo y a nuestra región".

El texto íntegro dice:

"Nuestro país atraviesa un momento que demanda madurez, estabilidad, responsabilidad y sentido de prioridad de todas las fuerzas políticas nacionales, ante los importantes desafíos económicos, sociales y del contexto internacional que impactan al mundo y a nuestra región. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. En ese escenario, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), consciente de la responsabilidad histórica que tiene como principal fuerza política del país y partido de gobierno, ha decidido someter a la Convención Nacional la propuesta de elección hasta por un (1) año de la dirección nacional del partido y hasta por dos (2) años de las demás estructuras dirigenciales territoriales y sectoriales. Los temas internos pueden esperar. Las necesidades del país no. Esta propuesta procura garantizar que el partido continúe concentrado en las tareas de gobierno, en la estabilidad institucional del país y en el cumplimiento de los compromisos asumidos con la sociedad dominicana, dentro del contexto político y electoral de cara al 2028. El PRM reafirma que es una organización democrática, respetuosa de sus estatutos, de la Constitución y de las leyes de la República, por lo que cualquier decisión será conocida y aprobada a través de los mecanismos institucionales correspondientes. Hoy, más que nunca, la nación espera serenidad, institucionalidad y sentido de responsabilidad. El PRM está enfocado en gobernar, servir y continuar trabajando por el bienestar de todos los dominicanos. Invitamos a toda la militancia y a la dirigencia a actuar con madurez y empatía, poniendo siempre el interés colectivo por encima de los intereses particulares. Agradecemos a nuestra militancia, a nuestros dirigentes y a cada dominicano que, desde su esfuerzo diario, aporta a la construcción de un país más justo, más próspero y más humano." Dirección Ejecutiva — 15 de mayo de 2026

La propuesta: prorrogar, no elegir

De aceptarse esta propuesta, la dirección nacional quedaría prorrogada hasta por un año; las estructuras territoriales y sectoriales, hasta por dos años. La decisión final recae en la Convención Nacional, el órgano máximo del partido.

Ya con anterioridad los sectores disidentes del PRM, especialmente en Santiago, han dicho que rechazan esta salida y que mantienen su exigencia de que sean las bases quienes elijan a sus dirigentes mediante voto directo, lo que convierte la propuesta en el nuevo epicentro del conflicto interno.

El PRM tiene previsto celebrar en junio de 2026 sus comicios internos para elegir las autoridades que dirigirían la organización hasta 2030. El proceso abarca la renovación de dirigencias municipales, provinciales y nacionales.

Sin embargo, el modelo adoptado por la cúpula —basado en acuerdos entre aspirantes en lugar de votaciones competitivas— generó tensiones que ya trascendieron las fronteras internas y llegaron al Tribunal Superior Electoral (TSE).

A inicios de marzo, el partido emitió una circular en la que se oficializaba el proceso e indicaba que solo en los casos donde no existiera consenso se realizaría votación directa, instando a evitar ese último método.

La comisión del PRM fijó el 19 de abril como fecha límite para concretar acuerdos "libres y voluntarios" en los distintos territorios, pero el plazo venció sin resultados satisfactorios en varias demarcaciones clave.

Santiago, el epicentro de la fractura

Las diferencias más visibles se registran en Santiago, donde dirigentes encabezados por Andrés Cuerto, director de Coraasan, exigen una convención "limpia y transparente" mediante el voto directo de la militancia.

En distintas provincias del Cibao también se han registrado discrepancias entre importantes dirigentes que rechazan las decisiones tomadas por consenso y consideran que el partido necesita renovación y cambios.

Diversos militantes entienden que las elecciones internas permitirían una participación más democrática de las bases, fortaleciendo la institucionalidad partidaria y garantizando mayor legitimidad en la escogencia de los aspirantes.

La Dirección Ejecutiva también llamó a todos los actores de la vida nacional a integrar un frente unido para que el país salga "victorioso" de la coyuntura.

La encuesta Gallup agrava el panorama

El contexto interno se complica aún más con los datos de la más reciente encuesta Gallup publicada hace tres días, que revela que el PRM lidera la simpatía partidaria con el 30,4 %, pero ha perdido más de 26 puntos desde las elecciones de 2024.

El sondeo asegura que la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aparecen prácticamente empatados en torno al 19 %.

El 23,5 % de los entrevistados para la encuesta de Gallup afirma no simpatizar con ninguna organización política.

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