Así se movió la política dominicana el fin de semana: PRM amplía su padrón, Leonel suma dirigentes y Danilo juramenta a miles

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) protagonizaron un fin de semana de intensa actividad política, con jornadas de inscripción, juramentaciones, encuentros con sectores productivos y declaraciones sobre la gestión gubernamental, en medio de los movimientos de organización con miras a las elecciones de 2028.

Entre los acontecimientos del sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre estuvieron la incorporación de más de 64,000 nuevos inscritos al padrón del PRM, según cifras de esa organización; la juramentación de 4,016 miembros del PLD encabezada por Danilo Medina en Puerto Plata, y las actividades de Leonel Fernández en Santiago, donde la Fuerza del Pueblo recibió a dirigentes procedentes del partido morado.

La agenda también incluyó un recorrido del aspirante presidencial Gonzalo Castillo por nueve localidades de San Juan, la incorporación de dirigentes a un movimiento que respalda las aspiraciones presidenciales de Raquel Peña y una jornada de inauguraciones encabezada por el presidente Luis Abinader en San Pedro de Macorís.

PRM reporta más de 1.6 millones de militantes tras jornada nacional

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) concentró sus actividades en la jornada nacional "Verifícate", desarrollada entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre para actualizar sus registros, confirmar militantes y captar nuevos integrantes.

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La secretaria nacional de Organización, Gloria Reyes, informó este domingo que el partido superó los 1,623,000 militantes registrados, tras incorporar más de 64,000 nuevos inscritos, de acuerdo con el balance preliminar presentado por la organización.

Durante el fin de semana, dirigentes y comisiones de trabajo se movilizaron en distintas provincias y municipios, apoyados en puntos presenciales de inscripción y herramientas digitales.

Entre los dirigentes designados para acompañar los trabajos territoriales estuvieron Deligne Ascención, en el Distrito Nacional; Eduardo Sanz Lovatón y Ricardo de los Santos, en Santiago; Roberto Salcedo, en San Cristóbal, y Joel Santos, en San Pedro de Macorís.

La organización busca fortalecer y actualizar su padrón con miras a sus procesos internos de 2027 y las elecciones generales de 2028.

Leonel Fernández juramenta dirigentes del PLD y cuestiona al Gobierno

El expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, desarrolló una agenda de encuentros políticos y sectoriales en Santiago, que incluyó reuniones con empresarios, constructores, productores, transportistas, jóvenes y profesionales.

Uno de los principales acontecimientos fue la incorporación de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la Fuerza del Pueblo durante una actividad celebrada en Guayabal, municipio de Puñal.

Entre los nuevos integrantes figuran Julio Betances, expresidente del PLD en esa demarcación, y Juan Miguel Fernández, excandidato a alcalde.

Durante el encuentro se informó que 67 de los 89 presidentes de comités intermedios y de base de las estructuras peledeístas en la zona decidieron integrarse a la Fuerza del Pueblo.

Fernández también sostuvo reuniones con representantes de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI), productores de tabaco y cigarros de Villa González y trabajadores del transporte.

Además de sus actividades de organización partidaria, el exmandatario aprovechó su presencia en Santiago para cuestionar la ejecución de obras del Gobierno.

En particular, criticó los anuncios relacionados con el monorriel de Santiago, al asegurar que las autoridades han anunciado en nueve ocasiones su inauguración sin que la infraestructura haya entrado en funcionamiento.

El dirigente opositor calificó al Gobierno como "medularmente ineficiente", en una declaración que acompañó sus cuestionamientos a la gestión del PRM.

Danilo Medina encabeza juramentación de 4,016 miembros del PLD en Puerto Plata

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, encabezó este domingo una asamblea en Puerto Plata, durante la cual fueron juramentados 4,016 nuevos integrantes, según informó la organización.

La actividad contó con la participación del secretario general del partido, Johnny Pujols, miembros del Comité Político y dirigentes provinciales y municipales.

Durante su intervención, Medina afirmó que el PLD ha recuperado presencia en distintas provincias y sostuvo que la organización se está preparando para competir en las próximas elecciones.

El expresidente también cuestionó la gestión gubernamental y recordó las ejecutorias de los gobiernos peledeístas, particularmente en materia de infraestructura, viviendas y programas sociales.

Asimismo, llamó a la dirigencia de su partido a comenzar los trabajos de organización de las candidaturas municipales y congresuales de cara a los próximos procesos electorales.

La jornada formó parte de la estrategia de reorganización territorial del PLD, que incluye nuevas juramentaciones, apertura de locales y captación de antiguos militantes mediante el programa "Vuelta a Casa".

PLD conmemora el 25 aniversario del fallecimiento de Juan Bosch

El PLD también desarrolló este domingo actividades conmemorativas por el 25 aniversario del fallecimiento de Juan Bosch, expresidente de la República y fundador de esa organización política.

En La Vega, ciudad natal de Bosch y donde descansan sus restos, dirigentes y militantes participaron en una eucaristía celebrada en la Catedral Inmaculada Concepción.

La actividad contó con representantes del Comité Político, la dirección provincial y la Comisión de Conmemoraciones y Celebraciones del partido.

Durante el encuentro, la dirigente Alejandrina Germán destacó la vigencia del pensamiento político de Bosch y llamó a mantener sus principios de servicio público, solidaridad y compromiso con los intereses nacionales.

La conmemoración coincidió con las actividades de reorganización que desarrolla el partido morado en distintas localidades.

Gonzalo Castillo recorre nueve localidades de San Juan

El aspirante presidencial peledeísta Gonzalo Castillo también desarrolló actividades durante el fin de semana, con un recorrido realizado el sábado por nueve localidades de la provincia San Juan.

Su agenda incluyó encuentros con dirigentes políticos, comunitarios y ciudadanos de Los Bancos-Guanito, Sabana Alta, Cardón-El Rosario, Vallejuelo, Jorgillo, El Cercado, Las Matas de Farfán, Pedro Corto y San Juan de la Maguana.

Durante las reuniones, Castillo abordó preocupaciones relacionadas con el costo de la vida, los apagones, el financiamiento agrícola y las oportunidades de empleo.

El dirigente planteó la necesidad de fortalecer la producción agropecuaria mediante mejores sistemas de riego, rehabilitación de caminos vecinales y financiamiento a tasas accesibles para los agricultores.

También mencionó iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de los productores de habichuelas, cebolla y otros cultivos de importancia económica para San Juan.

El recorrido forma parte de sus actividades de posicionamiento político de cara al próximo proceso electoral.

Movimiento de apoyo a Raquel Peña juramenta dirigentes en el Distrito Nacional

Dentro del PRM, los movimientos vinculados con las aspiraciones presidenciales de 2028 también registraron actividad durante el fin de semana.

El dirigente Rafael Adolfo Pérez de León, coordinador general del proyecto político que impulsa las aspiraciones de la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó este domingo la juramentación de más de cien dirigentes políticos, comunitarios y de base en la circunscripción número uno del Distrito Nacional.

Los nuevos integrantes se incorporaron a Plataforma AP, Avanzamos por el País, movimiento que promueve una eventual candidatura presidencial de Peña.

Durante el encuentro, Pérez de León destacó la experiencia política y organizativa de los dirigentes juramentados y presentó una plataforma digital para registrar simpatizantes.

La actividad constituye otro movimiento de organización interna dentro del partido oficialista, cuyos distintos sectores comienzan a desarrollar estructuras de respaldo a sus figuras presidenciables.

Abinader desarrolla agenda de inauguraciones en San Pedro de Macorís

Mientras los partidos políticos concentraban sus esfuerzos en las actividades de organización y captación de militantes, el presidente Luis Abinader desarrolló una agenda gubernamental en la provincia San Pedro de Macorís.

Durante la jornada del sábado, el mandatario encabezó la inauguración de dos centros educativos, una estancia infantil, instalaciones de formación técnico-profesional y obras destinadas a mejorar los servicios de la zona franca de esa provincia.

Entre los planteles entregados figuran la Escuela Básica Maestra Altagracia Hernández, en Batey Soco, y la Escuela Primaria Profesor César Agustín González, en Boca de Cumayasa.

Ambos centros cuentan con 26 aulas en conjunto y una capacidad para recibir a 770 estudiantes, con una inversión superior a RD$192 millones.

El mandatario también puso en funcionamiento un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en el sector Barrio Lindo, destinado a beneficiar a unos 250 niños, así como instalaciones vinculadas con la capacitación técnica y los servicios industriales.

Las actividades formaron parte de su agenda institucional como jefe de Estado, diferenciada de la jornada de organización partidaria desarrollada por el PRM.

Los partidos aceleran su organización hacia 2028

Las actividades del fin de semana reflejan el interés de los principales partidos por fortalecer sus estructuras territoriales y ampliar sus bases de apoyo cuando todavía faltan cerca de dos años para las próximas elecciones nacionales.

El PRM concentró sus esfuerzos en la actualización e incorporación de militantes, mientras que la Fuerza del Pueblo apostó por encuentros sectoriales y la integración de dirigentes procedentes de otras organizaciones políticas.

Por su parte, el PLD combinó las juramentaciones encabezadas por Danilo Medina con actividades conmemorativas y recorridos de figuras que buscan posicionarse dentro de la organización.

Al mismo tiempo, comenzaron a hacerse más visibles los movimientos de respaldo a posibles candidaturas presidenciales, como ocurrió con la actividad de apoyo a Raquel Peña y el recorrido de Gonzalo Castillo.

El fin de semana del 31 de octubre y el 1 de noviembre dejó así un nuevo capítulo de movilización política, marcado por la búsqueda de militantes, la reorganización de estructuras y los primeros movimientos de los proyectos que aspiran a competir en las elecciones de 2028.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más