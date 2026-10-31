El Partido Revolucionario Moderno (PRM) puso en marcha una jornada nacional de inscripción y verificación de militantes y nuevos miembros, con el objetivo de aumentar su padrón de 1,570,000 a dos millones de integrantes para marzo de 2027.

La información fue ofrecida por la dirigente política Gloria Roely Reyes Gómez, durante el inicio de las actividades en la circunscripción número 2, donde explicó que equipos de trabajo estarán desplegados en distintos sectores para motivar a los ciudadanos a integrarse a esa organización política.

Reyes Gómez, quien además se desempeña como ministra de la Mujer y secretaria nacional de Organización del PRM, indicó que la iniciativa busca incentivar la participación en los territorios, actualizar el registro de militantes y facilitar la incorporación de nuevos miembros.

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De su lado, Ramón Hipólito Mejía Gómez explicó que la circunscripción número 2 está integrada por 19 zonas y que en puntos estratégicos de las comunidades serán instalados puestos de verificación e inscripción.

Asimismo, señaló que la jornada se mantendrá hasta el mes de mayo, período durante el cual los militantes podrán actualizar sus datos y los ciudadanos interesados tendrán la oportunidad de registrarse por primera vez.

Durante la actividad también participó Víctor (Ito) Bisonó Haza, ministro de Relaciones Exteriores, quien destacó el entusiasmo de la militancia y afirmó que el proceso permitirá actualizar el padrón de la organización de cara a los próximos procesos internos y electorales.

Bisonó sostuvo que el partido se encuentra trabajando en la reorganización de sus estructuras y en la preparación para las primarias y las elecciones venideras.

La jornada se desarrolla a nivel nacional como parte de los esfuerzos del PRM para ampliar su base de miembros y actualizar sus estructuras organizativas.

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