Representantes del Movimiento Independiente Organizado (MIO) depositaron este miércoles ante la Junta Central Electoral (JCE) la documentación para iniciar el proceso de reconocimiento legal de la organización, que busca operar en el Distrito Nacional y está integrada principalmente por ciudadanos independientes.

La iniciativa es presidida por Alberto Fiallo Billini, quien inicialmente manifestó su interés en participar como candidato independiente a senador por el Distrito Nacional.

Fiallo Billini explicó que el movimiento busca abrir un espacio de participación política para ciudadanos que no se identifican con los partidos tradicionales y que aspiran a presentar candidaturas independientes en los próximos comicios.

Indicó que necesitan reunir 9,062 firmas de apoyo para completar el proceso, por lo que iniciarán una jornada de recolección entre ciudadanos interesados en respaldar la iniciativa.

El representante del MIO señaló que la organización contempla presentar candidaturas a senador, alcalde, diputados y regidores por el Distrito Nacional, con miras a participar en las elecciones de 2028.

También explicó que la iniciativa comenzaría en la capital y que posteriormente evaluarían la posibilidad de extenderla a otras demarcaciones del país.

Los promotores informaron que divulgarán los detalles de la recolección de firmas y los mecanismos de participación a través de sus redes sociales, incluida la cuenta RD Mío en Instagram, así como mediante una página web que tienen previsto habilitar.

La iniciativa se plantea en un contexto de cambios en el marco jurídico electoral dominicano, luego de que el Congreso Nacional aprobara una ley que prohíbe las candidaturas independientes. En ese escenario, la viabilidad legal de la propuesta y las condiciones para su eventual reconocimiento dependerán de las disposiciones vigentes y de su aplicación por las autoridades competentes.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más