El senador Antonio Taveras Guzmán anunció este miércoles su salida del bloque senatorial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y declaró que asumirá como senador independiente.

Durante un discurso en el hemiciclo del Senado, el legislador explicó que su decisión responde al estancamiento de reformas estructurales, la persistencia del clientelismo político y la falta de una visión estratégica de largo plazo para el país.

Taveras Guzmán recordó que en 2020 formó parte de la coalición que respaldó la candidatura presidencial de Luis Abinader, impulsada por promesas de lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional y transformación social.

“Juntos llegamos al poder levantando causas: la lucha contra la corrupción y la impunidad, el necesario reconocimiento de derechos y la anhelada transformación social”, expresó.

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El senador reconoció avances en materia de independencia del Ministerio Público, pero afirmó que el país continúa postergando reformas fundamentales.

“Observo con profunda preocupación cómo postergamos reformas estructurales que nos permitan avanzar como país. Seguimos atrapados en un modelo económico que crece, pero que no genera suficientes oportunidades”. Antonio Taveras Guzmán, senador por Santo Domingo.

Entre las áreas señaladas mencionó la educación, el sistema eléctrico, la salud pública, la seguridad social y la permanencia de prácticas clientelares.

También advirtió sobre lo que definió como una percepción de indulgencia frente a determinados casos de corrupción.

“Estamos atrapados en políticas de corto plazo, replicando viejas prácticas clientelares que solo sirven para alimentar el círculo perverso de la pobreza”, afirmó.

El legislador sostuvo que el problema de fondo es “la pérdida del rumbo” y la ausencia de una visión de Estado que trascienda los ciclos electorales.

No obstante, evitó dirigir críticas personales al presidente Abinader y agradeció el trato recibido durante sus seis años dentro del oficialismo.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de respaldar iniciativas del Gobierno o del Congreso que fortalezcan la institucionalidad y mejoren las condiciones de vida de la población.

“Apoyaré toda iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo que fortalezca verdaderamente la institucionalidad, combata la corrupción sin favoritismos y mejore las condiciones de vida de los dominicanos”, expresó.

Finalmente, agradeció a los habitantes de la provincia Santo Domingo por el respaldo recibido y aseguró que continuará impulsando cambios desde una posición independiente.

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