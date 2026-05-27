Maribel Núñez, vocera del Comité en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha, responsabilizó a Estados Unidos por el agravamiento de la situación que atraviesa Cuba y sostuvo que las restricciones impuestas desde Washington afectan de manera directa la capacidad del país para acceder a bienes esenciales, incluido el petróleo.

Durante un intercambio con un periodista, en el que se consultó por el estado actual de la isla y la posibilidad de un “apagón general”, Núñez afirmó que “el imperio norteamericano” mantiene “una persecución contra Cuba hace muchísimos años” y que, mediante el bloqueo, limita sus opciones en el mercado internacional.

Según su declaración, la política estadounidense “criminalmente” impide a Cuba comprar petróleo en el mercado internacional, lo que —planteó— repercute en la vida diaria de la población. En la misma línea, cuestionó: “¿Con qué derecho Donald Trump le impide a Cuba comprar petróleo?” y extendió el señalamiento a otras áreas sensibles, al asegurar que se obstaculiza también la compra de “comida y medicina” fuera del país.

Núñez llamó a una respuesta internacional frente a estas medidas. “Todos los países deberían pararse porque existe algo que se llama derecho internacional”, expresó, al tiempo que sostuvo que Estados Unidos no puede “vulnerarlo y llevar tanto sufrimiento a un pueblo”.

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En su intervención, la vocera pidió que “el mundo entero, por dignidad humana”, se pronuncie contra lo que definió como “acciones fascistas” implementadas por Donald Trump contra el pueblo cubano, en un mensaje centrado en la denuncia política y la exigencia de solidaridad internacional.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más