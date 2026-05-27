María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, expresó su respaldo al “Manifiesto de solidaridad dominicana con el pueblo cubano” y llamó a reforzar el apoyo a Cuba en un contexto que describió como de alta presión internacional. En sus declaraciones, Cabrera sostuvo que la solidaridad debe asumirse como un compromiso “moral” y “ético” por parte de personas y organizaciones que se reivindican democráticas, patrióticas y antiimperialistas.

“Yo creo que es un deber moral, ético de toda persona y organización que se reivindique democrática, patriótica, antiimperialista, expresar y testimoniar de todas las formas posibles la solidaridad con el pueblo y el gobierno cubano”, afirmó.

La dirigente también planteó una condena explícita a lo que caracterizó como acciones del “imperialismo” orientadas a escalar el conflicto. En ese sentido, dijo que corresponde “condenar, por supuesto, las maniobras del imperialismo para buscar cómo justificar una agresión a Cuba y su proceso revolucionario”. En su intervención, Cabrera describió el momento actual como uno en el que Cuba estaría “bajo ataque brutal”, expresión con la que enmarcó la urgencia de pronunciamientos y acciones solidarias.

Cabrera fundamentó su postura en dos líneas centrales: la historia de apoyo internacional que atribuyó a Cuba y los vínculos históricos entre ambos pueblos. “El pueblo cubano ha sido un pueblo solidario históricamente”, señaló, y agregó que “entre el dominicano y el cubano existen unos lazos históricos indisolubles”. En esa misma línea, sostuvo que Cuba “ha sido solidaria como ningún otro pueblo”, reforzando la idea de reciprocidad como argumento para respaldar el manifiesto.

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La presidenta del Frente Amplio llamó a expresar “de todas las formas posibles” el apoyo al pueblo y al gobierno cubano, al considerar que atraviesan un momento de “ataque brutal” y que la solidaridad es un “deber moral y ético” para fuerzas que se asumen democráticas y antiimperialistas.

En su declaración, la presidenta del Frente Amplio vinculó además la situación cubana con el principio de autodeterminación. A su juicio, las presiones contra Cuba se explicarían por la decisión de “poner en práctica el derecho a la autodeterminación de los pueblos” y “decidir su destino” sin “colocarse de rodillas” ante lo que llamó “los designios del imperio”.

“En este momento es un deber elemental encontrar todas las formas posibles de expresar la solidaridad con el pueblo cubano y rechazar las maniobras agresoras”, insistió Cabrera, al explicar las razones de su presencia y apoyo al pronunciamiento.

El respaldo al “Manifiesto de solidaridad dominicana con el pueblo cubano” se presenta así como una toma de posición política del Frente Amplio en favor del gobierno y el pueblo cubano, y como un llamado a que sectores que se identifican con valores democráticos y antiimperialistas expresen públicamente su acompañamiento ante un escenario que, según Cabrera, implicaría riesgos de agresión y escalamiento.

Dominicanos y cubanos firman manifiesto de solidaridad con Cuba

Representantes dominicanos y cubanos participaron este viernes en la firma del “Manifiesto de Solidaridad Dominicana con el Pueblo Cubano”, en un acto de respaldo a Cuba y rechazo a las sanciones y medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos.

Durante la actividad, los asistentes denunciaron el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla, así como las recientes medidas anunciadas por el presidente Donald Trump contra sectores estratégicos de la economía cubana.

El encuentro estuvo inspirado en la declaración final del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y el Antiimperialismo “100 Años con Fidel”, celebrado en La Habana con delegados de 36 países, y se desarrolla este miércoles en la UASD.

Las personas participantes también defendieron la soberanía cubana, promovieron el fortalecimiento de las redes de solidaridad internacional y resaltaron el legado político de Fidel Castro en el marco del centenario de su nacimiento.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más