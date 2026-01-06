El presidente Luis Abinader oficializó hoy cambios significativos en el gabinete mediante la emisión del decreto 2-26.

Francisco Oliverio Espaillat Bencosme fue nombrado como el nuevo titular del Ministerio de Agricultura, sustituyendo a Limber Cruz.

La dirección del Ministerio de la Mujer recae ahora bajo la responsabilidad de Gloria Roely Reyes Gómez, antes encabezado por Mayra Jiménez, quien quedó designada directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni asume las funciones de director general en la Dirección General de Impuestos Internos, sustituyendo en sus funciones a Luis Valdez Veras.

La coordinación del Gabinete de Políticas Sociales estará a cargo de la funcionaria Geanilda Vásquez, en sustitución de Francisco Antonio Peña Guaba. Vásquez fue, hasta hoy, cónsul general de la República Dominicana en Miami.

El documento ordena la derogación de los artículos de decretos previos que sustentaban a los antiguos titulares de estas carteras.

Las nuevas disposiciones fueron remitidas a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República para su ejecución inmediata.

Estos movimientos en el tren gubernamental se producen apenas horas después de la emisión del decreto 1-26, mediante el cual el presidente Luis Abinader designó al doctor Jorge Subero Isa como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y a Antoliano Peralta Romero como titular del nuevo Ministerio de Justicia.

La medida responde al fortalecimiento institucional y a la implementación de la Ley Orgánica 80-25, aprovechando la vasta trayectoria de Subero Isa en la Suprema Corte de Justicia y la experiencia administrativa de Peralta para consolidar el Estado de derecho y la coherencia normativa.

Esta orden presidencial está fechada en Santo Domingo al sexto día del mes de enero de 2026.

