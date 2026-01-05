Abinader nombra a Antoliano Peralta como ministro de Justicia y a Jorge Subero consultor jurídico

El presidente Luis Abinader designó a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, "como parte del proceso de fortalecimiento institucional y adecuación del sistema jurídico del Estado al marco legal vigente", argumentó.

Destaca que Subero es "una figura de amplia trayectoria y reconocido prestigio", que a partir de ahora será el "responsable de brindar asesoría legal directa a la Presidencia y de garantizar la coherencia constitucional y normativa de las decisiones gubernamentales".

Fue presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial

Subero Isa se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011, período en el que encabezó importantes procesos de modernización del sistema judicial, fortaleció la carrera judicial y contribuyó a la consolidación de la independencia del Poder Judicial.

Además, ha sido catedrático universitario, conferencista y autor de múltiples obras jurídicas, principalmente en las áreas de derecho constitucional y administrativo.

Primer ministro de Justicia

La designación de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia acata la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (núm. 80-25), promulgada en agosto de 2025.

Con este nombramiento, el Gobierno avanza en la consolidación de esta nueva cartera, llamada a desempeñar un rol clave en la coordinación del sistema de justicia y en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Antoliano Peralta Romero a lo largo de su trayectoria profesional se ha destacado como abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral, además de haber ocupado importantes funciones gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana.

Es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y cuenta con un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Hasta su designación como ministro de Justicia, se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, función para la cual fue designado mediante decreto el 16 de agosto de 2020.

