El gobierno dominicano anunciaría movimientos en el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Industria y Comercio, la Dirección General de Impuestos Internos y Seguros Banreservas, de acuerdo a informaciones ofrecidas en la mañana de hoy a través de redes sociales y programas de radio.

Estos cambios se suman a los ocurridos la noche del lunes cinco de enero, cuando se designó a Antoliano Peralta, ministro de Justicia, y a Jorge Subero Isa, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Se supo que Ministerio de la Vivienda (Mived) iría Víctor Bisonó, actual ministro de Industria y Comercio; en el MICM será posicionado como ministro Eduardo Sanz Lovatón, que se desempeñaba como director general de Aduanas. En la Dirección General de Impuestos Internos se posicionaría al consultor empresarial Pedro Urrutia.

Para la Dirección General de Aduanas (DGA) se designaría al actual director de Seguros Banreservas, Nelson Arroyo. También se anuncian cambios en los ministerios de Agricultura y de la Mujer, a este último se ha señalado a la actual directora de Supérate, Gloria Reyes.

Estos cambios, y otros, se estarían produciendo en la mañana de hoy, tras la juramentación de Subero Isa, se ha precisado.

Sin dudas, se trata de una estrategia de relanzamiento gubernamental a comienzos de año, tras un 2025 que culminó ensombrecido con el caso de corrupción de SeNaSa. No obstante, estos cambios denotan que los cambios siguen girando alrededor de cuotas de poder y clientelismo

