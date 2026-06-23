La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es una tragedia que la humanidad padece y que vuelve al mundo a un período de dos guerras mundiales, declaró la experta en Derechos Humanos Flor Rojas, exdirectora del Instituto Nacional de Migración y de varias agencias del sistema de Naciones Unidas.

Miembro NetPlus del Club de Madrid, Flor Rojas dijo que el mundo está cambiando y ha cambiado hacia el mal, porque con esta guerra también ha casi desaparecido el multilateralismo y el rechazo de las opciones diplomáticas para resolver las diferencias entre Estados. Dijo que Naciones Unidas tiene 193 países miembros, y Estados Unidos ha sido protagonista en desechar el escenario de la ONU para dirimir diferencias.

Lamentó las violaciones a los derechos humanos de millones de personas, que se exponen a los riesgos de esta guerra. Ciudadanos civiles son las víctimas principales, en violación a la Convención de Ginebra, que se firmó al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1949, para proteger especialmente a ciudadanos civiles, que no son objetivos militares.

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Explicó que en este momento, por los ataques de Israel contra El Líbano, hay 1 millón de personas desplazadas, y por la guerra en Irán hay 700 mil desplazados, y cada día en ese país cambian las cifras por los ataques mutuos entre Irán e Israel, y entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Dijo que en el mundo hay en este momento 46.3 millones de refugiados por situaciones de guerras y riesgos de otra naturaleza, además de 64 millones de desplazados. El mismo Irán recibió muchos refugiados por la guerra en Afganistán, y esas personas por la guerra están retornando a Afganistán. Dijo que es muy difícil lograr la protección de las personas en medio de una guerra como esta, con misiles y drones, siendo disparados de parte y parte.

También agregó que no hay capacidad para atender diariamente a una cantidad de refugiados como 133 mil niños por día. Es una situación imposible, en especial en este momento en que la ONU carece de recursos y ha sido debilitada, porque muchos estados no pagan su cuota ni cumplen sus responsabilidades para mantener el organismo multinacional.

Se refirió al deterioro del turismo a nivel global y cómo esto afecta a la República Dominicana. Entiende que el turismo disminuirá por el temor de las personas a trasladarse a lugares que pudieran ser blancos de ataques, ya sea de lobos solitarios o de atacantes suicidas.

Flor Rojas fue entrevistada por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se divulga todos los días por AcentoTV.

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