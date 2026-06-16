Pablo Mella, filósofo y analista del discurso, dijo que la configuración de la figura de Juan Pablo Duarte, como lo conocemos hoy, fue necesaria para crear un discurso que unificara a la nación, y en el momento que se le escogió como padre de la patria se hizo para contrarrestar la figura de Ulises Heureaux (Lilís).

El debate ocurrido después de la muerte de Juan Pablo Duarte, en Caracas en 1876, fue con el gobierno del partido azul y la dictadura de Lilas, y se creó un puente discursivo para también sobrepasar a la figura de Gregorio Luperón, que era haitiano-dominicano, y que comenzaba a desvanecer, pese a su labor al frente de la Restauración de la República.

El doctor en filosofía y autor del libro Los Espejos de Duarte, dijo que una cosa es lo que cuenta la Historia y los historiadores, y otra es lo que realmente ocurrió. Pablo Mella expresó que la historia se narra desde la esfera política y desde las jerarquías intelectuales y de gobiernos, porque la historia oficial es la que hacen los vencedores, como dijo Walter Benjamin.

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Dijo que siempre nos contaron que los franceses fueron terribles en su dominio de Haití y que los españoles fueron pacíficos y humanos en su dominio de la parte oriental de la isla, pero recordó que en la parte oriental desde 1773 y hasta la separación de Haití hubo 14 rebeliones de negros, mulatos y esclavos, y que se desconoce el número de muertos en esas rebeliones. Se puede suponer que la mayoría de los que se rebelaron murieron, expresó.

Asume la hipótesis de Pedro Henríquez Ureña de que la independencia o separación dominicana fue un proceso que se inició en 1821 y finalizó en 1873, cuando los dominicanos y las élites se convencieron que no necesitaban de un protectorado para ser un país libre.

Explicó que fue José Gabriel García quien dividió a los separatistas entre idealistas y realistas, entre liberales y conservadores, y que la necesidad que se tenía entonces, a finales de 1880, eran dos:Homogeneizar la lectura de la historia desde la concepción de las élites del país, y que las fuentes de acceso a documentos eran solo las escritas, y que hay pocos trabajos que describen el contexto y contengan la visión o punto de vista de la sociedad “de abajo”.

Pablo Mella fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se divulga cada día por AcentoTV.

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