El proceso de independencia de República Dominicana hay que entenderlo en el contexto en que ocurrió, con las potencias inglesa, francesa y española intentando repartirse las tierras en ultramar, con negociaciones entre ellas por las conquistas francesas de territorios españoles y los resultados del Tratado de Basilea, ocurrido en 1795. La reflexión la hizo el historiador Frank Moya Pons, quien sostiene que son muchos los factores que influyen en la isla y en la lucha de los Trinitarios por conseguir una República independiente.

Explicó que los haitianos se independizaron, pero tuvieron una guerra que costó 300 mil vidas, y que también costó miles de vidas a los ingleses, a los franceses y a los españoles.

Dijo que nuestra separación fue posible porque los haitianos se dividieron entre los generales y soldados del sur, con Alexandre Pétion a la cabeza, y los del norte, con Henry Christophe. Este último se proclamó rey Enrique I. Esa división, más otros conflictos por la economía, dieron el poder a Jean-Pierre Boyer, quien gobernó la isla completa entre 1821 y 1843. Boyer gobernó 28 años y, en ese período, Haití dejó de ser una potencia militar, y los Trinitarios aprovecharon esa oportunidad para lanzar su campaña independentista.

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Frank Moya Pons dijo que el promedio de edad de los Trinitarios era de 28 años y que eran muy idealistas, a diferencia de los conservadores, que eran realistas y conocían los peligros de una independencia completa.

Sobre Pedro Santana dijo que fue un traidor a la patria y que pudo perfectamente evitar esa traición.

A los conservadores o mayores de edad, como Tomás Bobadilla, Pedro y Ramón Santana, los llamó realistas, porque sabían los límites de su poder para proteger el país de la amenaza haitiana. Para ello contaron con la ayuda de Francia e Inglaterra. Faustin Soulouque, general haitiano, tenía interés en unificar bajo su control la isla y, en su amenaza, dijo que “ni las gallinas quedarían vivas” en el lado oriental.

Los haitianos fueron derrotados en sus intentos por unificar la isla, pero Pedro Santana cometió traición al aceptar la anexión, que fue una propuesta de negociadores españoles, incluyendo a un asistente del rey llamado Manuel Godoy.

Dijo que los conservadores eran viejos que se consideraban españoles, que temían a los haitianos, que rechazaban cualquier religión que no fuera la católica y que temían que se les cambiara el español como idioma.

Explicó que la independencia fue posible por el poder militar que representó Pedro Santana, pero que su heroísmo duró poco y que es muy difícil defenderlo, porque carecía de justificación en lo que hizo, a pesar de los temores que tenía.

Frank Moya Pons fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames en su programa ¿Y tú…qué dices?, que se divulga cada día por AcentoTV.

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