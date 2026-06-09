Danny Shaw, activista norteamericano en el Caribe y profesor universitario, dijo que la situación que vive Cuba es de crisis humanitaria, por la carencia de prácticamente todos los servicios, tanto de alimentos, medicamentos, combustibles, y que en un reciente viaje por varias ciudades cubanas encontró desesperación de la gente y deseo de que lleguen los norteamericanos para superar la crisis.

Dijo que el anuncio del presidente Miguel Díaz Canel, de que están dialogando con el gobierno americano, es prácticamente obligatorio, porque Cuba no vive la realidad de 1959, cuando inició su revolución, sino una realidad implantada 67 años después, con todas las precariedades.

Explicó que son 10.5 millones de personas atrapadas, sin alimentos, desesperadas, "tragándose un cable", y que encontrar un Tylenol es una tarea inmensa la que hay que hacer. Explicó que Cuba se está despoblando, que ya los niños no reciben meriendas en las escuelas, ni hay operaciones y cirugías en los hospitales. Lo definió como un holocausto de grandes dimensiones.

Sostuvo que en la práctica Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, está ejerciendo casi como presidente de Cuba, porque lo que han establecido con el bloqueo energético es como se se hubiese instalado la ley de la selva, en la que todo el mundo quiere salvarse, quiere sus alimentos, sus medicamentos, y donde las autoridades no tienen prácticamente nada que distribuir.

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En Cuba todo se compra con dólares, y el salario de una persona es de aproximadamente 20 dólares mensuales, o su equivalente en pesos cubanos. Pero lo que existe se vende en dólares y no en pesos.

“He escuchado a miles de cubanos, en diferentes pueblos, y hay de todo, como siempre, Pero son muchas las personas que desean que llegue Donald Trump. Hay dos generaciones nacidas en el período especial, que están cansados de ideología, y que quieren salida para su vida miserable”, dijo.

Danny Shaw fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices?, que se divulga diariamente por AcentoTV.

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