Las felicitaciones de los presidentes latinoamericanos a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria electoral constituyen una muestra de unidad regional al margen de las ideologías. Gobernantes con distintas concepciones políticas han coincidido en reconocer el resultado y expresar su voluntad de trabajar con Brasil. Esa coincidencia merece destacarse: nuestros países pueden discrepar sin renunciar al respeto mutuo y a la cooperación.

Entre los pronunciamientos más significativos figuran los de los presidentes de Chile y Ecuador. José Antonio Kast conversó telefónicamente con Lula para felicitarlo y destacó dos prioridades: la integración económica y la lucha contra el crimen organizado. Daniel Noboa, por su parte, saludó la victoria y puso el acento en los desafíos compartidos y en las posibilidades de cooperación regional.

Ambos mensajes tienen un significado político evidente. Reconocer una victoria electoral no exige compartir el programa del vencedor. La relación entre Estados requiere continuidad, respeto institucional y capacidad para trabajar con el gobernante elegido por otro pueblo.

En Paraguay, el presidente Santiago Peña felicitó a Lula y destacó la agenda común de integración y desarrollo. En Perú, la presidenta Keiko Fujimori saludó su reelección y manifestó la voluntad de fortalecer la alianza estratégica, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía compartida. [1]

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El presidente dominicano, Luis Abinader, felicitó a Lula por su nuevo mandato y al pueblo brasileño por su participación cívica. Planteó continuar trabajando por una América Latina más integrada y próspera.

Desde México, Claudia Sheinbaum celebró el resultado como una victoria del pueblo brasileño y de la democracia. En Uruguay, Yamandú Orsi se comunicó directamente con Lula para transmitirle sus felicitaciones.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó el valor de las instituciones democráticas y la aspiración de construir sociedades más justas. En Bolivia, Rodrigo Paz subrayó los vínculos históricos con Brasil y la voluntad de generar nuevas oportunidades mediante la cooperación.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, felicitó al pueblo brasileño y al mandatario vencedor, reafirmando la continuidad del trabajo conjunto. Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel celebró el triunfo y reiteró su respaldo a la unidad y la integración latinoamericana y caribeña. [2]

La reacción internacional también se extendió fuera de América Latina. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, felicitó a Lula y propuso fortalecer la relación bilateral mediante mayores intercambios comerciales, cooperación ambiental y oportunidades de prosperidad compartida. [3]

En Europa, el presidente francés Emmanuel Macron saludó la reelección y defendió el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Francia y Brasil. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el resultado y expresó su disposición a profundizar la cooperación en comercio, defensa del multilateralismo y objetivos climáticos. [4]

Los mensajes tienen acentos distintos. Unos destacan la democracia y la justicia social; otros, el comercio, la seguridad o la integración. No corresponde atribuirles una interpretación política idéntica. Sin embargo, todos los mandatarios aquí citados coinciden en reconocer el triunfo de Lula y en señalar la importancia de la relación con Brasil.

Para América Latina, esa coincidencia ofrece una enseñanza. Las discrepancias ideológicas forman parte de la vida política, pero no deberían impedir acuerdos sobre problemas que atraviesan las fronteras: el crimen organizado, la pobreza, la infraestructura, el comercio y la protección de los recursos naturales.

Esta muestra de unidad latinoamericana no supone unanimidad ni borra las diferencias entre los gobiernos. Expresa algo más concreto: la voluntad de mantener el diálogo y reconocer al interlocutor elegido por el pueblo brasileño. Convertir ese gesto en acuerdos será el próximo desafío.

América Latina necesita esa madurez. Al margen de las ideologías, nuestros pueblos tienen necesidades comunes y razones suficientes para trabajar juntos.

Fuentes consultadas:

[1] CNN Brasil: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/lula-reeleito-lideres-mundiais-reagem-a-4a-vitoria-eleitoral-do-presidente/

[2] Bloomberg Línea: https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/brasil/lula-recibe-felicitaciones-de-mandatarios-de-america-latina-tras-su-victoria-en-brasil/

[3] Reuters: https://www.reuters.com/world/americas/global-leaders-react-brazil-president-lulas-reelection-2026-10-26/

[4] Folha de S.Paulo: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2026/10/macron-parabeniza-lula-e-defende-parceria-estrategica-com-o-brasil.shtml

Víctor Grimaldi Víctor Manuel Grimaldi Céspedes (Santo Domingo, 22 de diciembre de 1949) periodista, historiador, político y diplomático dominicano. Ver más