La tusa que hoy persigue al presidente Donald Trump, entendida en el Caribe y en Colombia como un estado de frustración profunda, despecho político y amargo desencanto tras una apuesta fallida, no es una decepción cualquiera, sino el resultado directo de haber comprometido todo su capital estratégico en una jugada que la dirigencia político-militar de la República Islámica de Irán había descifró con suficiente antelación.

El sorpresivo y alevoso ataque militar del 28 de febrero, precedido por un proceso de negociación que terminó revelándose como una maniobra de distracción, no produjo la rendición esperada, sino la lección más amarga de su trayectoria geopolítica. Washington se encontró con una sofisticada y moderna capacidad militar y misilística de largo alcance, así como con una estrategia concebida para sostener una guerra de duración indefinida.

Amparado en la llamada “estrategia del loco”, que intimida y disloca a aliados y adversarios, el mandatario estadounidense convirtió la impredecibilidad en el eje de su política exterior. Durante años, esa doctrina le permitió imponer condiciones mediante amenazas, sanciones y demostraciones de fuerza, proyectándose ante el mundo como un líder capaz de acometer las acciones más audaces y menos previsibles

Sin embargo, en la República Islámica de Irán, ese viejo enemigo al que prometió reducir a escombros, asegurando que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, como parte de su política de máxima presión, y que estaba “listo para la acción… para acabar con lo poco que queda de Irán”, encontró un escenario distinto cuando, en el momento en que un acuerdo parecía estar a tiro de piedra, Estados Unidos, junto a Israel, lanzó un sorpresivo y mortal ataque que decapitó la cúpula del poder iraní, provocando la caída del ayatolá y de figuras clave de la dirigencia político-militar del país islámico.

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Un mundo que desafía la hegemonía unilateral

La mecánica del caos, cuidadosamente diseñada para desconcertar a sus adversarios, terminó convirtiéndose en una vulnerabilidad que Teherán supo explotar con paciencia estratégica. Irán comprendió que, por más que Washington redoblara las sanciones económicas o amagase con ataques militares, el costo de una guerra abierta resultaría políticamente insoportable para la Casa Blanca y económicamente devastador para la estabilidad global.

Con sus recursos tácticos agotados, Trump evidenció que anhelaba un acuerdo histórico entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán que llevara su firma y que pudiera exhibir ante sus seguidores y la opinión pública mundial como la prueba definitiva de su capacidad para doblegar a los ayatolás. También aspiraba al reconocimiento internacional como “gran pacificador”, en la esperanza de que ello lo condujera al tan anhelado Premio Nobel de la Paz que tantas veces evocó en sus discursos. No obstante, el desenlace fue el inverso, pues la delegación del país persa rechazó el maximalismo de la contraparte durante las negociaciones celebradas en Islamabad, Pakistán. “Pongan a prueba nuestra determinación una vez más para que les demos una lección mayor”, advirtieron.

De acuerdo a los expertos en geopolítica y destacados analistas, lo que el líder republicano dejó al descubierto fueron los límites de su política de máxima presión, pero que en el nuevo amague contra Teherán se le convirtió en una variación de un libreto predecible que ya no intimidaba a quienes comprendieron las verdaderas intenciones y limitaciones de Washington, que ante el mundo queda evidenciado que fue por lana y salió trasquilado, pues buscaba una victoria histórica y terminó con una tusa pública.

La lectura estratégica de Teherán

La estrategia iraní no fue producto del azar, sino de una lectura fría y milimétrica del estilo personalista que define cada movimiento del líder norteamericano. Teherán entendió que Trump necesitaba proyectar fuerza para sostener su prestigio ante su base electoral interna, pero también que una guerra abierta en el golfo Pérsico representaría un costo político, económico y militar que Estados Unidos no estaba dispuesto a asumir.

Mientras Trump insistía en que su presión daba frutos, la realidad evidenciaba un escenario de estancamiento geopolítico, en el que cada intento por reorientar su estrategia revelaba que el tablero había cambiado, y que la dirigencia político-militar de Irán había anticipado sus movimientos, y le demostraron al país del norte que existen adversarios que no se doblegan ante amenazas ni sanciones. La tusa que hoy lo persigue tiene el nombre de una estrategia desbaratada y de un cálculo político que falló en el momento más inoportuno.

Este episodio confirma que el mundo transita hacia un orden multipolar en el que las presiones unilaterales encuentran crecientes resistencias. La República Islámica de Irán ha dejado claro que la soberanía no se negocia bajo amenazas de fuerza, y que incluso las potencias más influyentes pueden hallar límites a su voluntad. El tiempo dirá si esta amarga lección sirve para comprender que ya no es posible imponer reglas a un planeta que se resiste a obedecer a un solo poder.

Rafael Méndez Periodista RAFAEL MENDEZ. -Periodista de profesión. Diputado al Congreso durante 14 años. Director Ejecutivo-Internacional Antimperialista de los Pueblos. Coordinador-Capitulo Dominicano-Internacional Antifascista. Miembro Dirección Central-Partido Fuerza del Pueblo. Ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Pasado Secretario General de los Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, así como miembro de los Consejos Directivos de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y de la Organización Internacional de Periodistas (OIP). Político, ex diputado durante 14 años. Ver más