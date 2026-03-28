Pocos lugares del mundo hispanohablante viven la Semana Mayor con más fervor religioso y apegados a esas tradiciones que vienen arraigadas desde la llegada de los conquistadores españoles a estas tierras "salvajes y prístinas" como lo son las tierras de Centroamérica y parte del Caribe.

En la Semana Santa están presentes los ritos tradicionales religiosos, los cuales conviven también con los ritos paganos, del pueblo llano, heredados de los miles y miles de esclavos y habitantes originarios de estas tierras que, apegados a sus tradiciones, hicieron que pervivieran al lado de las que trajeron los descubridores para desgracia de estas tierras y sus habitantes.

Aparte de lo que es hoy día el asueto vacacional, impuesto por el consumismo que se respira en cada uno de los espacios para disfrutar —ríos, montañas, mar, sol y arena—, también conviven las tradiciones más ancestrales, las llamadas a la reflexión, la búsqueda de la trascendencia religiosa y espiritual al más alto nivel como experiencias de vida y humanidad plena.

Por eso, el istmo se ha convertido en una marca región cuando llegan esas festividades religiosas y culturales. Y es que del mundo entero llegan turistas, no solo por el clima único que se respira en mar, sol y calor, sino también buscando conectar con esa espiritualidad que también es única en el sincretismo cultural y trascendental de un subcontinente que ha sabido proteger sus tradiciones más ancestrales y auténticas, y la Semana Santa es una de ellas, en los seis países que conforman el istmo, sin enlistar a Belice.

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Es decir, desde Panamá (que para algunos no es Centroamérica per se), Costa Rica, Nicaragua (con sus particularidades actuales religiosamente hablando), Honduras, El Salvador y Guatemala. En cada una de estas naciones se vive la época de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo como época de conectar con la trascendencia, pero también como tiempo de restaurar el vínculo con las tradiciones más primitivas de los primeros habitantes de esta parte mágica y única del mundo.

Panamá

Panamá, a pesar de la vida moderna, ha luchado por mantener sus tradiciones religiosas propias de la época de la Semana Mayor, entre las que se encuentran muy arraigadas en la conciencia popular.

El Casco Antiguo como epicentro: Lejos de perderse, las procesiones en el Casco Antiguo de Panamá han cobrado una fuerza internacional sin precedentes, atrayendo a miles de turistas y fieles con andas monumentales y música sacra. La Ciudad de Panamá, específicamente el Casco Antiguo, se convierte en el epicentro de la fe con múltiples procesiones. Para el 2026, se han programado ocho procesiones principales. Una pieza destacada es el anda de la Santa Cena, una representación monumental que posiciona a Panamá como uno de los pocos países en contar con una de este tipo.

Semana Santa Viviente de Pesé: Esta representación teatral en la provincia de Herrera se mantiene como un pilar cultural, congregando a más de 25 000 personas y buscando ser reconocida como patrimonio inmaterial para asegurar su financiamiento. Y es así como el turismo religioso se ha convertido en una verdadera atracción para los visitantes, aparte de las tentaciones que representan las playas de los dos litorales de un país bañado por los océanos Atlántico y Pacífico, así como por un mar Caribe que ayuda a que la oferta y las tentaciones sobrepasen cualquier apuesta religiosa y tradición ancestral.

Costa Rica

Ya Costa Rica respira más ambiente religioso que Panamá, aun siendo el más importante destino turístico del istmo, certificado por la OMT y otros organismos regionales que ranquean a los países en estos menesteres. Pero en lo que respecta a atraer una gran cantidad de extranjeros, lo logra por su gran diversidad y sus ecosistemas, además de su arraigado civismo y su ejemplar comportamiento ciudadano, aun cuando en los últimos tiempos se ha visto afectado por la delincuencia y otros males de nuestro tiempo. ¿Por qué llegar a Costa Rica en temporada de vacaciones de Semana Santa?

La Semana Santa en Costa Rica es una de las festividades más importantes del año, caracterizada por una mezcla de fervor religioso, tradiciones culinarias únicas y un marcado ambiente de descanso familiar. Procesiones: Son el eje central, destacando las de Cartago (con más de 100 años de historia) y la Catedral Metropolitana en San José. Viernes Santo: Se realizan procesiones solemnes como la del Santo Entierro y la de la Virgen de la Soledad. En algunas zonas, se escenifica el viacrucis con actores en vivo.

La gastronomía tradicional, al igual que en los demás países del Triángulo Norte de Centroamérica, toma una trascendencia sin igual; ahí entran los platillos ancestrales que vienen desde los primeros pobladores de la subregión, y esto se da debido a la antigua costumbre de no comer carnes rojas. La cocina costarricense ha desarrollado platillos específicos para esta época: Miel de chiverre: Es el dulce más emblemático, elaborado a partir de un tipo de calabaza grande. Se consume sola o en empanadas de chiverre. Tamales mudos: Tamales de maíz sin carne, rellenos usualmente de frijol o queso. Platos de mar: Es común el consumo de ceviche, pescado frito y sardinas. El consumo de atún enlatado también se intensifica notablemente. Otros acompañamientos: Arroz con palmito, tortas de huevo y diversas variedades de dulces de coco o frutas. Pero aquí es un poco más moderno que en los demás países, como veremos a continuación.

Nicaragua

Nicaragua y su fervor religioso a toda prueba: Las tradiciones de Semana Santa en Nicaragua son una mezcla de tradición religiosa, arte popular y gastronomía típica. Durante este periodo, las ciudades de León, Granada y Masaya se convierten en los epicentros de las celebraciones más emblemáticas. Las tradiciones religiosas y culturales de este hermoso país empiezan con la construcción de lo que en Centroamérica se denomina alfombras, elaboradas por la feligresía y artistas populares de las iglesias católicas; en estas se plasman elementos representativos de pasajes bíblicos, religiosos y culturales de estos pueblos, únicos de esta región, que, como veremos, donde llegan a su máxima expresión de arte y colorido es en El Salvador y Guatemala.

Las alfombras pasionarias: En el barrio indígena de Sutiaba, en León, los artesanos crean intrincadas imágenes de la vida de Jesús utilizando aserrín de colores y arena sobre las calles. San Lázaro y la bendición de los perros: En Masaya, antes del Domingo de Ramos, los fieles llevan a sus mascotas disfrazadas a la iglesia de la Magdalena para que reciban la bendición, agradeciendo por favores de salud concedidos a los animales.

El viacrucis acuático: Una procesión única que se realiza en las isletas de Granada, donde la imagen de Jesús recorre los canales del Gran Lago de Nicaragua a bordo de una lancha adornada, seguida por botes llenos de fieles. La reseña de los "encadenados": Se celebra en diversos pueblos como San Rafael del Norte y Sutiaba, donde penitentes con máscaras y cadenas recorren las calles simbolizando la pasión de Cristo.

La gastronomía de Cuaresma en Nicaragua, al igual que en los demás países del istmo, durante esta época evita las carnes rojas, dando paso a platillos dulces y salados muy específicos: Almíbar y jalea: Dulces tradicionales elaborados con frutas de temporada como mango, jocote (jobo), coco y papaya, cocinados con dulce de rapadura y canela.

Sopa de queso: Una sopa espesa hecha a base de masa de maíz y queso, acompañada de "tortitas" fritas de masa y queso. Pinol de iguana: Un plato típico muy consumido en algunas regiones, aunque su consumo ha disminuido por regulaciones ambientales. Tamales pisque: Tamales de maíz cocidos con ceniza que se sirven fríos y son ideales para llevar a los balnearios.

Honduras

De Honduras hay que decir que, aparte de sus hermosas playas del litoral atlántico-caribeño (norte) y pacífico (sur), porque cuenta, como los otros países —con excepción de El Salvador—, con dos mares, lo que hace más atractiva la oferta de mar, sol y arena en esta temporada, por lo que es mucha la tentación de la población para abandonar un poco la tradición católica de recogimiento espiritual; aun así, hay un gran fervor religioso y se han vuelto a ver las tradiciones de esta época como una alternativa que es el turismo religioso.

Las tradiciones religiosas de la Semana Santa en Honduras combinan la fe católica con expresiones artísticas y comunitarias que transforman las calles en centros de devoción. Estas celebraciones conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a través de actos que atraen a miles de fieles y turistas cada año. Alfombras de aserrín: Son la tradición más emblemática, especialmente en Comayagua, considerada la capital del turismo religioso en el país. Los fieles crean elaboradas obras de arte en el suelo utilizando aserrín teñido, cal, arroz y pétalos de flores para marcar el camino de las procesiones.

Destinos clave: Comayagua: Famosa por sus alfombras monumentales y por albergar una de las iglesias más antiguas de Centroamérica con un reloj histórico. Tegucigalpa: La capital destaca por sus solemnes procesiones que recorren el centro histórico y la participación masiva en la Catedral Metropolitana. Gracias, Lempira: Conocida por mantener tradiciones coloniales muy arraigadas en sus celebraciones litúrgicas.

Gastronomía de temporada: La tradición religiosa influye en la dieta, promoviendo el consumo de platillos típicos como pescado seco, sopa de tortas de pescado, rosquillas en miel y ayote en miel, evitando las carnes rojas durante los días santos.

El Salvador

La Semana Santa en El Salvador es una de las festividades más profundas del país, donde la devoción religiosa se mezcla con expresiones artísticas y culturales únicas en la región. Ya en esta parte del istmo se empieza a respirar una mayor efervescencia religiosa y de tradición por las costumbres ancestrales de los primeros pobladores, que llega a su clímax en Guatemala.

Entre las principales tradiciones y actividades están: Los talcigüines de Texistepeque: Una de las tradiciones más icónicas, celebrada el Lunes Santo en Santa Ana. Hombres vestidos de rojo (que representan a los "endiablados") recorren las calles "azotando" a los asistentes con látigos de cuerda para limpiar sus pecados, terminando con una representación donde Jesús vence al mal. Alfombras de aserrín y sal: Durante el Viernes Santo, las calles se cubren de coloridas alfombras elaboradas a mano con aserrín teñido, sal, flores y granos. Estas obras de arte efímeras sirven de camino para las procesiones solemnes. Procesión del Santo Entierro: Se realiza la noche del Viernes Santo. Es un acto de gran solemnidad donde se lleva la imagen de Cristo en un sepulcro adornado, acompañado por miles de fieles en silencio y con velas. Destacan las procesiones de Izalco y Sonsonate, esta última declarada patrimonio cultural. Viacrucis vivientes: En diversos municipios como Nahuizalco, se realizan representaciones en vivo de la pasión y muerte de Jesús, involucrando a la comunidad en actuaciones teatrales por las calles principales. Miles de turistas nacionales y extranjeros son testigos cada año de estas tradiciones religiosas.

Como dato curioso, este año, parte de las atracciones turísticas y religiosas de la temporada, se va a crear la alfombra más grande de Centroamérica para la Semana Santa 2026. La Alcaldía de San Salvador Centro está preparando la "Mega Alfombra de Sal", que se proyecta como la más grande de Centroamérica.

Se extenderá a lo largo de la calle Rubén Darío, en el Centro Histórico de San Salvador, conectando la plaza Libertad con la plaza Simón Bolívar. Fecha de elaboración: Del 29 de marzo al 3 de abril de 2026. Dimensiones: Tendrá una longitud aproximada de 1700 metros (1,7 kilómetros). Materiales y equipo: Se utilizarán 800 quintales de sal pigmentada con cerca de 70 tonalidades diferentes. Participación: Se estima la colaboración de más de 2000 personas, entre artistas, voluntarios y equipos municipales. Propósito: "Además de la expresión de fe, la municipalidad busca atraer a miles de turistas y fortalecer la identidad cultural salvadoreña", ha dicho el alcalde Mario Durán.

Guatemala

Y llegamos a Guatemala, la cuna de las celebraciones religiosas en la Semana Mayor en la subregión. Y tiene como centro de atención a la ciudad de Antigua Guatemala, adonde llegan miles y miles de turistas de todo el mundo atraídos por la tradición que se respira allí, unido al sincretismo cultural de lo religioso católico con lo mágico de las culturas ancestrales de los pueblos indígenas.

"La Semana Santa en Guatemala es una de las celebraciones religiosas más profundas y coloridas del mundo, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2023. Esta tradición fusiona el catolicismo español con la espiritualidad maya, creando una manifestación cultural única." Muy parecido al fervor que se respira en las islas Filipinas cada festividad religiosa de la Semana Mayor.

Veamos los principales eventos: Los cortejos procesionales: Son el corazón de la celebración. Grandes andas cargadas al hombro por fieles recorren las calles de ciudades como Antigua Guatemala y la Ciudad de Guatemala. Cargadores: Conocidos como "cucuruchos", visten túnicas moradas durante la Cuaresma y negras el Viernes Santo en señal de luto. Imágenes sagradas: Se procesionan esculturas coloniales de gran valor artístico que representan la pasión de Cristo y la Virgen María. Música: Las procesiones avanzan al ritmo solemne de marchas fúnebres, acompañadas por orquestas y bandas de instrumentos de viento y percusión.

Alfombras de aserrín y flores: Consideradas efímeras obras de arte, estas alfombras decoran el trayecto de las procesiones. Materiales: Se elaboran con aserrín teñido de colores vibrantes, flores naturales como el corozo, frutas y verduras. Elaboración: Son creadas por familias y comunidades enteras durante horas, solo para ser destruidas al paso de las andas procesionales.

El huerto y los altares: Dentro de las iglesias y hogares se preparan "huertos" que simbolizan el Huerto de los Olivos. Ambiente: Se utilizan frutas de la temporada, vegetales y hojas de palma. Incienso: El aroma a incienso y copal es constante en los templos y calles, creando una atmósfera de devoción mística.

Gastronomía de temporada: Al igual que en los demás países, la gastronomía es parte esencial de esta temporada, entrampada con la religiosidad popular. La religión también se vive a través de la comida, con platos específicos que respetan la vigilia o celebran la época. Platos principales: El bacalao a la vizcaína y el pescado envuelto en huevo son tradicionales. Postres: Dulces típicos como los garbanzos en dulce, higos, jocotes en miel y molletes. Otro elemento para tomar en cuenta son las llamadas cofradías y hermandades: Son las organizaciones encargadas de mantener viva la tradición y gestionar los preparativos de la Semana Mayor. Papel social: Fomentan la fraternidad y aseguran que los rituales se transmitan a las nuevas generaciones. Para el 2026, la Semana Santa en Guatemala se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, siendo el Jueves y Viernes Santo los días de mayor intensidad en las calles.

Semana Santa en Centroamérica, donde se vive de manera mayúscula la tradición religiosa. Aquí, como en República Dominicana, cada año se espera con ansias para hacer una parada y cargar las pilas y seguir… aunque en el istmo, "no se chupe tanto como allá", y no creo que quisieran tener una Faride Raful que decrete que no habrá una temporada de parada en el infierno, porque aquí, cada uno es cada cual, en una nueva Semana Mayor de recogimiento espiritual "a jacha y machete" a la fuerza. Y donde ella sueña con que el Brugal no será otra vez el protagonista. He dicho.

Dionisio De Jesús Diplomático, poeta Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV. Ver más