Noviembre es el mes elegido para resaltar la necesidad de superar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Ya que el 25 de noviembre del año 1960 fueron asesinadas las 3 Hermanas Mirabal durante la dictadura de Trujillo: Patria, Minerva y María Teresa, en República Dominicana.

Se analiza si fue un crimen de género por ser un asesinato asociado a los mandatos de crueldad que tenían los hombres que ejercieron la violencia de Estado bajo la dirección de Rafael L. Trujillo.

La antropóloga argentina, que ha permanecido mucho tiempo trabajando en Brasil, Rita Segato y el ucraniano Abdullah Öcalan (presidente del Partido de los Trabajadores de Kurdistan) vienen planteando la teoría de que los asesinatos de mujeres es una acción del patriarcado como orden político: “El patriarcado no es una costumbre, una moral o una religión. El patriarcado es un orden político, que tiene un origen histórico.” https://www.bbc.com/mundo/noticias-62969797

Argumentan que

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-Si el patriarcado fuera solo una "mala costumbre", bastaría con educar mejor a las personas.

-Si fuera solo un problema moral, bastaría con pedir que la gente actúe correctamente.

-Pero si es un sistema político de poder, entonces la violencia contra las mujeres no es un accidente ni una desviación individual, sino un mecanismo relacionado con la organización del poder en la sociedad.

Este planteamiento sintetiza una de las convergencias teóricas más potentes entre el pensamiento de la antropóloga feminista Rita Segato y el líder teórico kurdo Abdullah Öcalan: la premisa de que la violencia contra las mujeres no es una anomalía de impulsos individuales, sino una herramienta estructural y fundacional para el mantenimiento del poder político y social.

Para comprender la profundidad de esta afirmación, resulta útil analizar cómo cada uno llega a esta misma conclusión desde sus respectivos marcos teóricos:

Los fundamentos de la teoría de Rita Segato:

La violencia es un "mandato" y una pedagogía de poder. La violencia de género no es el resultado de un "brote psicótico" aislado o de un impulso sexual desviado.

El mandato de masculinidad: Segato explica que el patriarcado funciona en parte de los hombres que se dejan guiar por este sistema que funciona como un sistema político que exige a estos hombres demostrar constantemente su estatus de dominación. La violencia es el recurso para reconfirmar esa posición de poder ante sus pares masculinos.

Pedagogía de la crueldad: Los actos de violencia contra los cuerpos de las mujeres y las identidades feminizadas actúan como mensajes. El cuerpo de la mujer se convierte en el territorio donde se inscribe y se exhibe el poder soberano del agresor, enseñando a la sociedad quién tiene el control. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/277310

La teoría Abdullah Öcalan: La mujer como la "primera colonia"

Abdullah Öcalan está arrestado en la isla Imrali desde 1999 en Turquía y está condenado a cadena perpetua, su paradigma político se fundamenta en crear una Confederación del Oriente Medio en un concepto político de la democracia directa, el feminismo y el ecologismo. https://es.wikipedia.org/wiki/Abdullah_%C3%96calan Existen movimientos de derechos humanos que trabajan por su liberación.

Desde la perspectiva del Confederalismo Democrático (la propuesta política del movimiento de liberación kurdo), Öcalan sitúa al patriarcado como la raíz profunda del Estado y del capitalismo.

-Jineolojî (La ciencia de las mujeres): Öcalan afirma que la sociedad no podrá ser verdaderamente libre hasta que las mujeres lo sean. Para él, la dominación sobre la mujer es el modelo original sobre el cual se construyeron todas las formas de opresión posteriores (las clases sociales, la explotación económica y el autoritarismo estatal).

– Violencia sistémica: Bajo este enfoque, la opresión y la violencia hacia las mujeres son mecanismos indispensables para perpetuar el orden jerárquico del Estado-nación. Romper ese control es destruir la base misma del sistema de poder actual.

Puntos de encuentro clave

– Dimensión política: Ambos autores retiran la violencia de género del ámbito de lo "privado" o "doméstico" y la colocan firmemente en la esfera de lo público y geopolítico.

Igual lo sostiene la feminista Karol Hanisch cuando acuñó la frase: “lo personal es político”, que luego amplió Katte Miller.

-El cuerpo como territorio: Para ambos, el control, sometimiento y agresión hacia los cuerpos de las mujeres funciona de manera idéntica a la conquista de un territorio geográfico por parte de un poder colonizador o estatal.

Oballah propone desmontar el patriarcado con el Confederalismo Democrático donde las mujeres ocupan un papel central. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/277310

Y Rita Segato enfoca los vínculos comunitarios su pensamiento relaciona la crítica al Estado, al patriarcado y a otras formas de dominación.

La comprensión de que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y de poder está llevando a algunos hombres, estudiosos, al mismo Ministerio de la Mujer, a los grupos de base, organizaciones sociales, municipales, feministas, a trabajar en la prevención de la violencia masculina examinando cuáles mecanismos del Estado no reproducirían formas de masculinidad “no violentas, o igualitarias, positivas.

Mildred Dolores Mata Trabajadora social Licenciada en Trabajo Social, PUCMM Maestría en Género y Desarrollo CEG-INTEC Feminista Ver más