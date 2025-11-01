Son principios de investigación,

creatividad de la razón.

Relación lógica de conceptos,

de enfoques, dudas y problemas.

Las preguntas de Dios

son dispositivos

para motivar conversiones,

generar deseos de justicia,

amar sin colofón,

valorar las albricias.

Son claves para conversar

con el espíritu abierto,

enhebrar las ideas,

encender la imaginación,

provocar la memoria,

robustecer la reflexión.

Las preguntas de Dios

son directas,

revestidas de ternura,

precisas y esperanzadas,

con curiosidad divina,

sabiduría perpetua,

cariño interpelante,

misericordia sempiterna.

¡Pregúntame lo que quieras, Dios mío!

Dinorah Garcia Romero Dios Imaginación investigación Justicia

Dinorah García Romero

Educadora

Investigadora del Centro Cultural Poveda - Directora  del Proyecto: Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. - Titular de Formación continuada en el Centro Cultural Poveda. - Docente del  Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales,  Universidad de Valencia-Universidad Autónoma de Santo Domingo. - Co-Directora de Tesis en el Programa de Doctorado en Educación, Universidad de Valencia-Universidad-Autónoma de Santo Domingo.  

