El cariño se teje

con detalles cotidianos,

se sostiene

con lealtad compartida,

perdura

con la confianza básica,

se renueva

con simpatía liberadora,

muere

con la desconfianza,

se afirma

con fe transformadora,

se acrisola con el amor.

El Señor da testimonio

de amistad,

la suscita con vehemencia,

para expandir

la comunión humana

y construir relaciones sin violencia.

Gracias, Señor, por

la energía que alientas en la amistad,

el amor que multiplicas como don,

la afición natural que produce aprendizajes,

las conversaciones que resaltan tu simpatía,

el aprecio a las experiencias

que te hacen presente en la vida.

EN ESTA NOTA

Dinorah Garcia Romero fe la amistad Poesía

Dinorah García Romero

Educadora

Investigadora del Centro Cultural Poveda - Directora  del Proyecto: Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. - Titular de Formación continuada en el Centro Cultural Poveda. - Docente del  Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales,  Universidad de Valencia-Universidad Autónoma de Santo Domingo. - Co-Directora de Tesis en el Programa de Doctorado en Educación, Universidad de Valencia-Universidad-Autónoma de Santo Domingo.  

Ver más