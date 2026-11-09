CAPÍTULO 8

LA EJECUCIÓN DEL TIRANO.

Quien le diría al Dictador que sería ejecutado por gente de su más íntimo entorno motivados algunos por venganzas personales y otros por repudio a un régimen asfixiante.

Ese día, 30 de mayo de 1961, Aurelio Javier se despertó como de costumbre. El calor no le permitía seguir despierto. Eran las 8 de la mañana. Nada anormal en el entorno. Fuera de su habitación se oían los ruidos de la empleada del servicio doméstico que seguramente preparaba el desayuno para los pensionados. Se levantó de la cama se cepilló los dientes, se vistió y salió al balcón. La pensión de los Zorrilla estaba situada en el cuarto piso de un edificio de la calle Mercedes a esquina Santomé en la capital dominicana. Los Zorrilla, una familia seibana se habían instalado allí y habían montado una pensión cerca del Altar de la Patria, donde alojaban a estudiantes, comida y habitación, por un precio módico. Aurelio era uno de ellos.

La capital dominicana seguía su ritmo normal, imperturbable. Miró hacia abajo y notó el bullicio de “los carros del concho” que a esa hora transportaban a personas que seguramente se trasladaban a La Feria, en el Malecón, donde se agrupaban numerosas oficinas del gobierno.

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“Los carros del concho” eran vehículos que transportaban a los usuarios de un lado a otro de la capital por un módico precio. A 63 años de distancia todavía subsiste ese medio arcaico de locomoción”.

Se desayunó y pasó toda la mañana repasando las lecciones de Derecho Civil de Mazeud que impartía el profesor Froilán Tavares. Al mediodía, como era costumbre en la pensión, almorzó y después de un descanso de dos horas partió a la Universidad. Eran ya las tres de la tarde. La Facultad de Derecho situada en el centro de la academia en un vetusto edificio en cuya planta baja había un salón de actos. En la segunda planta estaban las aulas. Recibió su clase, el profesor con una maestría admirable expuso los fundamentos de la Teoría de las Obligaciones. Eran alrededor de 50 estudiantes, entre varones y hembras que venían de diferentes partes del país. A las

5 p. m. esperó en la misma aula al profesor de Derecho Penal Manuel Amiama (Cundo), repasó con él Los principios de la Criminología y despachó la clase rápidamente. A las

6 p. m. regresó a la pensión, pero antes se internó por la 30 de Marzo, subió algunas cuadras y se ajustó un sándwich completo en la barra Payan.

La capital, a esa hora, lucía tranquila. Nada ni nadie podía predecir que horas después se desencadenarían acontecimientos que iban a sacudir la sociedad dominicana dándole un giro a la historia.

“Esa noche, pasadas las 8:30 de la noche, los conjurados, Modesto Díaz, Salvador Estrella, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel (Tunti) Cáceres y Antonio Imbert Barrera, de común acuerdo esperaron la señal de Palacio que le confirmarían que el Dictador se aprestaba a realizar su travesía tradicional hacia San Cristóbal tomando la ruta del Malecón. Sin embargo, antes el “Jefe” hizo que el Secretario de las Fuerzas Armadas, Pupo Román, casado con una sobrina suya, lo acompañara a la base aérea de San Isidro donde, al llegar, supuestamente criticó al general del mal estado de las calles. Después, regresó y tomó su ruta habitual para San Cristóbal. Pasadas las 9:15 p. m., la espera dio resultado. El Chevrolet Belair, azul, enfiló hacia el Malecón frente al mar Caribe. Al pasar por la “Feria de la Paz” conjunto de edificios construido a mediados de la década de los cincuenta, un vehículo apostado lo siguió raudo y más adelante dio cambios de luces convenida a otro vehículo. Un tercer carro se mantenía aparcado a la espera. Era el kilómetro 9 de la carretera que conducía a San Cristóbal.

Fue en ese momento que el vehículo aparcado le cerró el paso al Chevrolet en que viajaba el Dictador obligando al chofer a detenerse. A partir de ahí la historia de la República Dominicana dio un vuelco. El Dictador fue abatido en un fuego cruzado y rematado por uno de los conjurados. El chofer, herido, se salvó milagrosamente escondiéndose entre los arbustos de los alrededores, pero uno de los conjurados quedó herido. El cadáver del Dictador fue introducido en el baúl de uno de los carros y a partir de ahí empezó una desenfrenada carrera para realizar con éxito el plan político de los conspiradores que era más o menos la concretización de un golpe de Estado”.

Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz y Antonio García Vásquez fueron los hombres que encabezaron la conspiración para matar al Dictador y se sabe que había una división del trabajo a realizar, o sea, el grupo de acción, el grupo político y el grupo militar. Los hechos demostrarían a la postre que solo el grupo de acción alcanzaría su propósito.

En efecto, el plan tuvo éxito porque fue ejecutado el Dictador, que era el objetivo primordial de los conspiradores. Pero fracasó políticamente por varias razones. En primer lugar, un hecho casual. Uno de los principales sicarios del Dictador, el general Arturo Espaillat (Navajita) se encontraba cenando en el restaurante del malecón “El Pony”. Al pasar el vehículo de Trujillo camino a San Cristóbal y momentos después, al oir los disparos se acercó al lugar de los hechos descubriendo que el carro del tirano estaba detenido en la carretera y no aparecían el chofer ni el Dictador. Acto seguido, fue a la casa del Secretario de las Fuerzas Armadas y lo encontró durmiendo, hizo que lo despertasen, Román quiso ir con él al lugar de los hechos pero Espaillat le dijo que se encontrarían allí porque primero tenía que llevar a su esposa a la casa porque le dolía la cabeza, pero se comunicó con los servicios de inteligencia que fueron inmediatamente activados iniciándose una redada en toda la capital en busca del mandatario. Claro está, no sabían que el Dictador ya estaba muerto. Lo del dolor de cabeza de la esposa de “Navajita” fue un pretexto? ¿Ante un hecho de tal magnitud podía un dolor de cabeza impedir que acompañara a Pupo Román? Pero por otro lado, una interrogante salta de inmediato ¿por qué Pupo si estaba en el complot como se dice, no mató de inmediato a Navajita y procedió a ejecutar el plan político, siendo éste el secretario de las Fuerzas Armadas y estando los hijos del tirano fuera del país?

En segundo lugar, el Secretario de las Fuerzas Armadas Pupo Román, estaba enterado de antemano del plan y el requisito que supuestamente había exigido para ordenar un golpe de Estado era que le mostraran el cuerpo abatido del Jefe. Esto no pudo concretizarse porque Román no se encontraba en el sitio que debió estar y los conspiradores debieron andar con el cadáver del Dictador en el baúl de un carro de un lado a otro de la capital.

El tercer elemento que tuvo consecuencias nefastas al interior del grupo fue lo sucedido con el compañero herido. Se había acordado entre ellos que si alguien resultaba herido, la decisión era ultimarlo para evitar que se descubriera el plan. Sin embargo, cometieron el error de dejar vivo al conjurado en una clínica de la capital. Esa debilidad tuvo sus consecuencias. Los servicios de inteligencia se enteraron de que una persona baleada había sido ingresada en esa clínica y dieron con uno de los conjurados. Se lo llevaron de la clínica, fue torturado y este reveló los nombres de los demás participantes. A partir de ese momento comenzó una infernal cacería para dar con los demás conspiradores. En la casa de unos de los conjurados fue encontrado el vehículo en cuyo baúl estaba el cadáver de Trujillo.

Así, el plan político fracasó y el régimen trujillista mantuvo el control de la situación.

Dos días después, la prensa anunciaba la muerte de Trujillo.

“El cuerpo del tirano, días después fue inhumado en San Cristóbal, su ciudad natal, con todos los honores militares, y el que fungía como presidente títere, Joaquín Balaguer, pronunció el panegírico correspondiente, comenzando con estas palabras:

“He aquí, señores, truncado por el soplo de una ráfaga aleve, el roble poderoso que desafió durante más de treinta años todos los rayos y salió airoso de todas las tempestades”.

Mientras tanto, Aurelio en su pensión de estudiante de la calle Mercedes, al igual que miles de dominicanos de la capital, recibió la “visita” de los miembros del servicio de Inteligencia Militar (SIM) que rastreaban la búsqueda del escondite de los conjurados. Todas las casas de Ciudad Nueva fueron registradas, una por una, para dar con los que ejecutaron al tirano.

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Después de la ejecución física de Trujillo. Aurelio Javier comenzó a involucrarse en la vida universitaria. La universidad atravesaba por momentos de turbulencia y desde allí comenzó su aprendizaje en la política vernácula. En efecto, al ingresar a la universidad del Estado a cursar estudios de Derecho fue absorbido por la efervescencia de las luchas estudiantiles que en ese momento tenían lugar.

El movimiento estudiantil naciente, unificado inicialmente, se enfrentaba a los remanentes de la dictadura encabezados por el hijo del dictador ejecutado, Ramfis, quien dirigía en los hechos las fuerzas armadas, verdadero poder, y por el presidente Joaquín Balaguer. Un primer paso fue alcanzado: se logró que la universidad se convirtiera en Autónoma (la ley 5778) y así pudiera elegir sus propias autoridades. Era, en las condiciones de la República Dominicana, una resonancia del movimiento renovador universitario que se inició con la reforma universitaria en la provincia argentina de Córdoba en 1918.

“El movimiento reformista universitario de Córdoba de 1918 fue la resonancia en América Latina de tres acontecimientos, en primer lugar, la primera guerra mundial, en segundo lugar, la revolución rusa de 1917 y en tercer lugar, el auge del radicalismo en Argentina”.

Y así fue: el Consejo Universitario destituyó a varias autoridades universitarias, empezando por el rector de entonces, Lic. Machado y el propio presidente Balaguer quienes fueron destituidos como profesores de la academia en una decisión sin precedentes.

En ese momento nacieron los primeros grupos estudiantiles, Fragua, (de izquierda), el Bruc (socialcristiano) y el Furr (de factura perredeísta) acompañados por eminentes dirigentes y magníficos oradores como lo fueron Asdrúbal Domínguez, Armando Hoepelman, Bernardo Defilló, Rafael Albuquerque, entre otros.

Inicialmente, Aurelio se inclinó fugazmente por el grupo perredeísta, el Furr. Y hasta llegó a escribir un artículo en el periodiquito del grupo, titulado “Atrás la traidora” donde satanizaba a la generación trujillista que había colaborado con la dictadura.

Poco a poco, Aurelio al calor de estos acontecimientos agregaba una dosis más de conciencia crítica a su conocimiento de la vida política del país y pronto se vería envuelto en el torbellino de las luchas por la democracia.

“A partir de 1961, el país entró en un periodo de ingobernabilidad política, un régimen de apariencia civil encabezado por Joaquín Balaguer, aunque controlado por los jefes militares trujillistas y el hijo del dictador, Ramfis Trujillo, el verdadero poder. Sin embargo, la crisis política abierta con la ejecución física de Trujillo, explotó en noviembre de 1961 cuando militares disidentes, encabezados por Pedro Ramón Rodríguez Echavarría, se sublevaron y exigieron la salida de la familia Trujillo del país. Este fue el verdadero despertar del pueblo dominicano. Por primera vez en muchos años el país podía disfrutar de libertad de expresión, surgieron organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles. En diciembre de 1961, al calor de una huelga general se formó un Consejo de Estado, presidido inicialmente por Balaguer, pero el 16 de enero de 1962, este fraguó un autogolpe de Estado, el cual fue sofocado dos días después por las fuerzas armadas. Balaguer se exilió en la Nunciatura y el Consejo de Estado se reconstituyó ahora presidido por el jurista Rafael Bonelly. Este nuevo gobierno organizó elecciones en diciembre de 1962. Dos fuerzas políticas se enfrentaron: la Unión Cívica Nacional (UCN), que llevaba como candidato a Viriato Fiallo que representaba a los sectores oligárquicos del país, y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que representaba a las fuerzas liberales encabezadas por Juan Bosch. Un tercer partido, el Movimiento Revolucionario 14 de junio que representaba a los sectores progresistas se abstuvo de participar en las elecciones.

El Partido Revolucionario Dominicano triunfó arrolladoramente en las elecciones y Juan Bosch se convirtió en el primer presidente electo después de 30 años de dictadura”.

Y es a partir de esos acontecimientos que Aurelio Javier paso a paso se involucra más aún en la actividad política cuando en septiembre de 1963 le atrapó el golpe de Estado que destituyó al presidente electo y hundió al país en una oscura coyuntura política que tendría graves consecuencias para la sociedad dominicana.

Y Aurelio Javier, de una u otra forma, con apenas veinte y pico de años, fue arrastrado por esos acontecimientos.

Amaury Justo Duarte Diplomático Ex embajador en el Reino de Marruecos. Consultor Jurídico, escritor, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Santo Domingo, Republica Dominicana. Ver más