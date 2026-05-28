Santo Domingo, República Dominicana

28 de mayo de 2026.

Señor:

Manuel Estrella

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Ciudad.-

Estimado Manuel:

Presidente Luis Abinader inaugura planta de Ecoacero en Villa Gautier, San Pedro de Macorís.

He escuchado con atención y detenimiento tus palabras pronunciadas durante la inauguración de EcoAcero, y deseo expresarte, antes que todo, mis sinceras felicitaciones por la magnitud de la obra alcanzada, por tu trayectoria empresarial y por el testimonio de perseverancia, fe y visión que has compartido con el país. Asimismo, considero un verdadero hito para la República Dominicana que, en un sector tan fundamental y estratégicamente vinculado al desarrollo nacional como lo es la construcción, surja una nueva oferta industrial de capital y visión netamente dominicana, capaz de suplir tanto al mercado local como internacional con estándares de competitividad y calidad. Ese tipo de iniciativas no solamente fortalecen nuestra economía y generan empleos, sino que también sirven de ejemplo e inspiración para que otros inversionistas puedan motivarse a desarrollar proyectos similares en distintas áreas estratégicas para la seguridad económica, industrial y productiva de nuestra nación.

Tu discurso no fue solamente la exposición de una inversión industrial importante; fue también una narración histórica de cómo, desde tiempos difíciles para la economía nacional, lograste construir, junto a tu familia, colaboradores y aliados, una estructura empresarial que hoy trasciende nuestras fronteras y se convierte en parte del tejido productivo dominicano. Eso merece reconocimiento.

Pero, al mismo tiempo, tus palabras provocan una reflexión ciudadana profunda que considero valiosa compartir públicamente, siempre desde el respeto, la buena fe y el interés sincero de aportar positivamente al fortalecimiento institucional de la República Dominicana.

Describiste, con ejemplos concretos, cómo distintas instituciones públicas, en diferentes períodos gubernamentales, sirvieron de apoyo para hacer posibles proyectos empresariales, impulsar inversiones, desarrollar comunidades y facilitar procesos estratégicos para el crecimiento económico. Hablaste de financiamiento estatal oportuno, de leyes de incentivo, de coordinación interinstitucional, de acompañamiento gubernamental, de permisologías canalizadas y de alianzas público-privadas que permitieron convertir sueños empresariales en realidades productivas.

Y precisamente ahí nace la reflexión que considero más importante.

Al escucharte, resulta evidente el enorme valor que tiene un Estado cuando funciona como facilitador legítimo del desarrollo, cuando acompaña la inversión, cuando reduce obstáculos innecesarios y cuando sus instituciones generan confianza, estabilidad y seguridad jurídica.

Sin embargo, también surge inevitablemente una pregunta ciudadana que debe ser asumida con madurez y espíritu constructivo: ¿Ese mismo nivel de acceso, acompañamiento, eficiencia y colaboración institucional está realmente disponible para todas las personas en igualdad de condiciones?

La pregunta no busca disminuir méritos ni desconocer conquistas. Tampoco pretende sembrar confrontaciones entre el sector público y el sector privado. Todo lo contrario. Lo que procura es convertir una experiencia exitosa en una aspiración colectiva de institucionalidad.

Porque si la República Dominicana lograra garantizar, de manera universal y transparente, que cualquier ciudadano honesto, cualquier emprendedor serio, cualquier inversionista nacional o extranjero, cualquier pequeño, mediano o gran empresario, pudiera recibir de sus instituciones públicas un trato eficiente, respetuoso, transparente y oportuno dentro del marco de la ley y de la igualdad constitucional, entonces nuestro país alcanzaría un nivel de desarrollo y confianza extraordinariamente superior.

Nuestra Constitución consagra principios esenciales de igualdad, seguridad jurídica, libre empresa, razonabilidad y acceso equitativo a los servicios públicos. Pero esos principios solamente adquieren plenitud cuando dejan de depender de relaciones particulares, capacidades de influencia o posibilidades de interlocución privilegiada, y pasan a convertirse en garantías institucionales reales para todos.

Manuel Estrella, fundador del Grupo Estrella,

Tu discurso, quizás sin proponértelo, deja sobre la mesa una enseñanza muy valiosa: cuando el Estado y el sector privado cooperan correctamente, respetando la legalidad y actuando con visión de país, los resultados pueden transformar comunidades enteras, generar empleo, atraer inversión y elevar la calidad de vida de la población.

Por eso esta reflexión no nace desde el cuestionamiento destructivo, sino desde la esperanza.

Esperanza de que el modelo de eficiencia, coordinación y apoyo que describes pueda continuar fortaleciéndose, pero también ampliándose y democratizándose para alcanzar a toda la ciudadanía.

Esperanza de que nuestras instituciones evolucionen hacia un sistema donde el cumplimiento de la ley y la buena fe sean suficientes para obtener respuestas oportunas y justas.

Esperanza de que la República Dominicana pueda convertirse no solamente en un país atractivo para grandes inversiones, sino también en una nación donde cualquier ciudadano trabajador sienta que el sistema institucional le abre puertas en igualdad de condiciones.

Y esperanza de que empresarios, funcionarios públicos, profesionales, trabajadores y ciudadanos podamos asumir conjuntamente el compromiso de construir un país donde el éxito individual no sea visto como un privilegio aislado, sino como la demostración de que nuestras instituciones son capaces de generar oportunidades para todos.

Te reitero mis felicitaciones sinceras por tus logros y agradezco que tus palabras hayan servido como punto de partida para esta reflexión ciudadana que, estoy seguro, puede enriquecer el debate nacional sobre el futuro institucional y económico de la República Dominicana.

Con respeto y consideración,

Jorge Luis Polanco Rodríguez