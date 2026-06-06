El número es brutal en su simplicidad: cada diez minutos, alguien en República Dominicana llama al 911 para reportar violencia intrafamiliar. En lo que va de 2026, más de 30 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas —un incremento del 36.4% respecto al mismo período del año anterior—, y apenas el 13% de ellas había denunciado antes de ser asesinadas. El sistema, como admitió la propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha fallado en la prevención.

Frente a ese escenario, el Ministerio de la Mujer decidió hacer algo que, sorprendentemente, nunca se había hecho antes en el país: preguntarles a los hombres.

La consulta que nadie había hecho

"Cuando empezamos a buscar antecedentes sobre los hombres, no encontramos nada", reconoce Lili Luciano, viceministra de Cultura e Igualdad del Ministerio de la Mujer, estratega en comunicación y periodista de trayectoria. La constatación fue el punto de partida de la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres, lanzada formalmente a finales de mayo bajo el lema "Voces que aportan soluciones desde la población masculina".

La iniciativa contempla la participación de más de 5,000 hombres de distintos sectores y territorios del país, con una meta de 100 hombres por municipio, en articulación con la Liga Municipal Dominicana y el apoyo técnico del psicólogo clínico Luis Vergés, además del respaldo del Sistema de Naciones Unidas. El proceso arrancó en la primera semana de junio en formato híbrido —virtual e impreso— para adaptarse a poblaciones como la de los transportistas, que prefieren el soporte físico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Nosotros queremos ver cómo perciben la violencia hacia las mujeres, pero también entender esa concepción cultural que se tiene en República Dominicana sobre las diferentes manifestaciones de violencia", explica Luciano. "Yo creo que es muy necesario escuchar las voces de los hombres para poder tener una estrategia integral".

Una mirada que siempre excluyó a la mitad

La ausencia de datos sobre la población masculina no es un detalle menor: revela una brecha estructural en la forma en que el Estado dominicano ha abordado la violencia de género durante décadas.

El Ministerio ya había realizado una consulta con 3,700 mujeres a nivel nacional y otra adaptada con UNICEF dirigida a niñas y adolescentes. Pero del lado masculino, el vacío era total. "Todo lo que se ha hecho en República Dominicana para la prevención y respuesta a la violencia ha sido centrado en mujeres", señala Luciano. "En las últimas décadas también incluyeron a las adolescentes. Pero con los hombres, no encontramos nada".

La consulta será anónima —una decisión deliberada para garantizar respuestas honestas— y se presume que entre los 5,000 participantes surgirán perfiles de hombres con antecedentes de violencia. "Como es anónima, tenemos la esperanza de que dentro de esos 5,000 hombres salgan perfiles con esa característica. Es muy probable que salga", afirma la viceministra.

Masculinidades constructivas: deconstruir lo que la sociedad construyó

Uno de los conceptos que ha comenzado a circular con fuerza desde el Ministerio es el de masculinidades constructivas, un término acuñado por la socióloga feminista Raewyn Connell, que sostiene que así como existe una construcción social de masculinidades violentas, esa misma construcción puede ser deconstruida.

"Lo que la teoría de ella es que así como hay una construcción de masculinidades violentas, esa construcción social se puede des-construir", explica Luciano. "Nosotros entendimos que para este proceso ese término se adecuaba bastante bien a lo que queremos, que es justamente des-construir esa cultura".

La viceministra también desmonta uno de los mitos más extendidos: que todos los hombres, o la mayoría, son violentos. "No es verdad que los 5 millones de hombres son violentos", dice. Y lo que encontró al sentarse con los altos mandos de la Policía Nacional la sorprendió: "Ellos mismos nos dijeron: ’¿Qué bueno que ustedes vinieron, porque a nosotros nos tienen como que todo el que porta un arma de fuego es violento.'" La institución policial, señala, está "bien sensibilizada" y fue la segunda en sumarse al proyecto, tras la Liga Municipal, llegando incluso a solicitar que se incluyeran variables específicas en el cuestionario.

Retomar la rectoría: el rol que quedó sepultado bajo la urgencia

Más allá de la consulta, Luciano describe un Ministerio que está recuperando su función rectora de la política de igualdad —una función que, reconoce, quedó opacada por la presión de dar respuestas operativas inmediatas a la violencia.

"Como había que dar una respuesta rápida, yo creo que el Ministerio de la Mujer, la parte operativa se impuso sobre el rol rector que tiene", analiza. El resultado fue que instituciones clave como el Ministerio de Educación quedaron fuera del circuito. "Me sorprende que no estuvieran conversando con el Ministerio de Educación o que no estuvieran tan de cerca con la policía."

Hoy, el Ministerio trabaja en varios frentes simultáneos:

Plan Nacional de Violencia : Encontrado en construcción al llegar la actual gestión en enero, ya está listo y en fase de diagramación para ser lanzado por el Ejecutivo en los próximos días.

Encontrado en construcción al llegar la actual gestión en enero, ya está listo y en fase de diagramación para ser lanzado por el Ejecutivo en los próximos días. Protocolo para medios de comunicación : En etapa avanzada, busca que los dueños y tomadores de decisiones de los medios asuman responsabilidad social en la cobertura de feminicidios. Una de las medidas más concretas: incluir las líneas de atención en cada nota sobre violencia de género. "Algo tan sencillo como eso puede hacer el cambio", dice Luciano.

En etapa avanzada, busca que los dueños y tomadores de decisiones de los medios asuman responsabilidad social en la cobertura de feminicidios. Una de las medidas más concretas: incluir las líneas de atención en cada nota sobre violencia de género. "Algo tan sencillo como eso puede hacer el cambio", dice Luciano. Articulación con el Ministerio de Educación : Las conversaciones para que el Ministerio de la Mujer vuelva a tener presencia en las discusiones educativas están "bastante avanzadas".

Las conversaciones para que el Ministerio de la Mujer vuelva a tener presencia en las discusiones educativas están "bastante avanzadas". Coordinación con el 911 : Para integrar los servicios de atención en la respuesta de emergencia.

El presupuesto, el elefante en la habitación

La consulta no estaba contemplada en el presupuesto original del Estado. Fue una propuesta que el equipo trajo a la mesa al asumir en enero. Para financiarla, el Ministerio recurrió a una fórmula mixta: la operatividad y los honorarios del doctor Vergés son cubiertos en parte por la Agencia de Naciones Unidas, mientras que la aplicación en territorio se financia con recursos propios del Ministerio, "readecuando recursos, quitando allí, quitando aquí", describe Luciano sin eufemismos.

"Nos encantaría tener mayores presupuestos", admite. "Pero como dice la ministra, vamos a hacer el trabajo, que cuando el trabajo esté hecho, cuando tengamos los proyectos listos, el dinero tiene que aparecer."

Las casas de acogida y el caso Esmeralda Moronta

La viceministra también salió al paso de las críticas que, tras el caso de Esmeralda Moronta, pusieron en el ojo público a las casas de acogida. Para Luciano, desacreditar ese sistema —imperfecto, pero existente— puede tener consecuencias letales.

"Quizás hay una mujer que necesite irse a una casa porque no todo el mundo tiene un círculo que lo cuide, familia o recursos", advierte. "La cantidad de mujeres que se salvan porque fueron resguardadas en esa casa de acogida son muchas frente a la que lamentablemente se pierde. No podemos sembrar ese pánico en las mujeres".

Una respuesta que llega tarde, pero llega

Con más de 30 feminicidios acumulados al cierre del primer semestre de 2026, el incremento del 36.4% respecto al año anterior, 17,552 denuncias solo en el primer trimestre y organizaciones de mujeres que ya anunciaron una ruta nacional de movilización, la presión sobre el Estado dominicano es máxima.

La Consulta Nacional de Hombres no es una solución inmediata. Sus resultados tardarán en procesarse y sus efectos en transformar conductas, más aún. Pero en un país donde nunca antes se había preguntado sistemáticamente a los hombres qué piensan sobre la violencia que ejercen o que los rodea, el solo hecho de formular la pregunta es, en sí mismo, un cambio de paradigma.

"Si nosotros queremos construir una sociedad igualitaria, tenemos que incluir a los hombres", concluye Lili Luciano. "No vamos a lograr igualdad si no estamos todos en la mesa."

Indhira Suero y Elvira Lora Periodistas Periodistas y conductoras de Mirada Femenina, matutino de Acento TV; de lunes a viernes a las 7:00 a.m. Ver más