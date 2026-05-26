El Ministerio de la Mujer dejó formalmente en marcha la Consulta Nacional para la reducción de riesgos de violencia hacia las mujeres, bajo el lema “Voces que aportan soluciones desde la población masculina”, una iniciativa dirigida a promover la participación de los hombres en la prevención de la violencia y la construcción de relaciones más equitativas.

La consulta nacional es impulsada por el Ministerio de la Mujer, en articulación con la Liga Municipal Dominicana, con el acompañamiento técnico del especialista Luis Vergés y se desarrollará mediante jornadas de diálogo, sensibilización y levantamiento de información en distintos territorios y sectores sociales del país, con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas.

La ministra de la Mujer señaló que la consulta busca abrir un espacio de escucha activa hacia la población masculina, reconociendo el rol de los hombres en la transformación cultural necesaria para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.

“Esta iniciativa constituye un paso importante en la formulación de políticas públicas orientadas a fomentar masculinidades constructivas, prevenir la violencia basada en género e identificar factores de riesgo asociados a conductas que reproducen desigualdades”.

Gloria Reyes, ministra de la Mujer

La Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Julia Sánchez, expresó que el Sistema de las Naciones Unidas ha reafirmado, en sus marcos normativos y estratégicos, que el logro de la igualdad de género requiere, de manera ineludible, la participación activa y comprometida de los hombres como protagonistas del cambio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ministerio de la Mujer inicia Consulta Nacional de Hombres, para la reducción de la violencia hacia las mujeres.

“Esta consulta que lidera el Ministerio de la Mujer representa la apuesta por la prevención primaria y por la transformación de las normas antes de que se conviertan en daño”, sostuvo.

El psicólogo clínico Luis Vergés detalló la estructura y las actividades que se estarán desarrollando a nivel nacional. Además, manifestó la importancia de integrar a los hombres como una fuente valiosa de información para la reducción del riesgo de violencia hacia las mujeres, así como promover su participación como agentes activos en soluciones integrales que fomenten relaciones seguras y saludables entre hombres y mujeres.

La consulta nacional contempla la participación de instituciones del Estado, gobiernos locales, sectores productivos, organizaciones sociales, cuerpos de seguridad, sector transporte, juventudes y espacios comunitarios, con una meta estimada de 5,000 hombres consultados a nivel nacional.

Se detalló que, con este lanzamiento formal de la iniciativa comienza un despliegue simultáneo en todo el país, donde las alcaldías gestionan el llenado de la consulta en sus territorios, con la meta de registrar 100 hombres por municipio, bajo la coordinación de la viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer, Lily Luciano.

De manera paralela, se desarrollarán encuentros presenciales y virtuales con sectores sociales, de seguridad y legislativos, integrando siete conferencias magistrales y conversatorios que acompañan la recolección de datos digitales.

Detalles de la consulta

La ministra Gloria Reyes señaló que la consulta busca abrir un espacio de escucha activa hacia la población masculina, reconociendo el rol de los hombres en la transformación cultural.

La estrategia impulsada conjuntamente por el Ministerio de la Mujer, la Liga Municipal Dominicana y el Sistema de las Naciones Unidas, busca identificar factores de riesgo y promover masculinidades constructivas en toda la sociedad.

Además, se resaltó que el proceso incluye jornadas territoriales, consulta digital, encuentros sectoriales y espacios de reflexión denominados “Conversando entre hombres”, además de conferencias magistrales sobre prevención de violencia, salud mental, regulación emocional y paternidad responsable.

Prevención y cambio cultural

La meta de registrar 100 hombres por municipio, bajo la coordinación de la viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer, Lily Luciano.

La iniciativa incorpora un enfoque preventivo basado en evidencia, que permitirá identificar actitudes, patrones de conducta y factores de riesgo asociados a la violencia, con miras a fortalecer el diseño de políticas públicas más efectivas.

El proceso será sistematizado con el apoyo técnico de organismos internacionales, garantizando la generación de insumos que contribuyan al diseño de estrategias sostenibles de prevención de la violencia.

Esta consulta nacional representa un paso importante del país hacia la participación activa de los hombres en los procesos de transformación cultural necesarios para erradicar la violencia contra las mujeres.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más