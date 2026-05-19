Diez años después de su primera reunión, la Tertulia Feminista Magaly Pineda se ha consolidado como uno de los espacios de pensamiento crítico más sostenidos del movimiento de mujeres en la República Dominicana. Este miércoles 21 de mayo, a las 6:30 de la tarde, la organización celebrará su décimo aniversario en el Centro Cultural INDOTEL, en la calle Isabel La Católica esquina Emiliano Tejera, en plena Ciudad Colonial de Santo Domingo.

La conmemoración no será un acto protocolar: incluirá el estreno del documental "La Tertulia: Una década de la Tertulia Feminista Magaly Pineda", el lanzamiento de una nueva línea gráfica institucional y un conversatorio sobre el impacto acumulado de la organización y sus proyecciones. Una agenda que, en sí misma, refleja la vocación de la Tertulia: producir conocimiento, no solo celebrarlo.

El nombre que lo dice todo

La Tertulia lleva el nombre de Magaly Antonia Pineda Tejada (1943-2016), socióloga, investigadora y activista considerada la "madre del feminismo dominicano". Fundadora del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Pineda dedicó más de cuatro décadas a la defensa de los derechos de las mujeres y los grupos vulnerables, desde su militancia antitrujillista en los años 60 hasta su labor académica y de incidencia política. Falleció el 29 de marzo de 2016, apenas semanas antes de que sus discípulas y amigas fundaran el espacio que hoy lleva su nombre.

Nombrar la Tertulia en su honor fue, desde el principio, un acto político: una declaración de continuidad con una tradición feminista dominicana que sus fundadoras se negaron a dejar morir.

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Diez años de "contra-público subalterno"

La Tertulia fue creada el 18 de mayo de 2016 por la abogada, documentalista y columnista de Acento Yildalina Tatem Brache y la socióloga Esther Hernández Medina. Su formato —reuniones mensuales informales entre mujeres, con sesiones abiertas al público general— fue deliberadamente diseñado para romper la distancia entre el feminismo académico y el feminismo cotidiano.

En su octavo aniversario, Hernández Medina describió la Tertulia como un ejemplo de lo que la filósofa Nancy Fraser llama los "contra-públicos subalternos": espacios donde los grupos históricamente discriminados se reúnen para sentirse valorados y generar nuevas ideas, lejos de los circuitos de poder que suelen definir qué temas merecen atención pública.

Una agenda que no esquiva lo difícil

A lo largo de una década, la Tertulia ha abordado temas que van desde la participación de las mujeres en la Revolución de Abril de 1965 hasta modelos de paternidad consciente, pasando por antirracismo, cuidados, autocuidados, movimientos sociales y las múltiples corrientes del feminismo contemporáneo. La diversidad de trayectorias, formaciones e ideologías entre sus integrantes ha sido, según sus propias fundadoras, una fortaleza deliberada, no una casualidad.

Una red que se amplía

El acto del 21 de mayo se realiza en colaboración con cuatro organizaciones aliadas: el proyecto periodístico Libertarias, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) —la institución que fundó Magaly Pineda—, la Tertulia Feminista Sur y el Instituto de Género y Familia de la UASD (IGEF-UASD). La suma de estas alianzas no es decorativa: traza un mapa de los vínculos que la Tertulia ha tejido entre el periodismo feminista, la academia y la sociedad civil en una década de trabajo.

El feminismo dominicano en un momento de tensión

El aniversario llega en un momento en que el debate sobre los derechos de las mujeres en República Dominicana sigue siendo terreno disputado. La discusión sobre el Código Penal —que mantiene la penalización total del aborto— y la persistencia de altas cifras de feminicidio colocan a espacios como la Tertulia en una posición que va más allá de la reflexión: son también trincheras de formación política para quienes inciden en esas batallas.

Diez años después de su primera reunión, la Tertulia Feminista Magaly Pineda no celebra solo su supervivencia. Celebra haber demostrado que el feminismo, cuando se construye en comunidad y con rigor, tiene la capacidad de durar.

Datos de la actividad

Dónde y cuándo: Centro Cultural INDOTEL, calle Isabel La Católica esquina Emiliano Tejera, Ciudad Colonial, Santo Domingo. Miércoles 21 de mayo de 2026, 6:30 p.m.

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