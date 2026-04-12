El Servicio Nacional de Salud (SNS) intervino este domingo el Hospital Municipal Dolores de la Cruz, en Montellanos, Puerto Plata, luego de las inundaciones provocadas por una vaguada en la zona norte del país, y dispuso medidas para restablecer de inmediato los servicios.

Durante una visita de supervisión, el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, ordenó la limpieza de las áreas afectadas y la reparación de equipos esenciales, con el propósito de garantizar la atención a los pacientes desde este lunes.

El funcionario informó que parte de los medicamentos resultaron dañados por las inundaciones, por lo que se instruyó su reposición para asegurar el abastecimiento en el centro de salud.

“El presidente Luis Abinader ha estado muy pendiente a todo el país y ha prestado especial atención para que los centros de salud que resultaron afectados, de inmediato se trabaje para garantizar la salud a la población”, dijo Landrón.

Las labores incluyeron la higienización de las áreas impactadas por el lodo, mientras que, según el SNS, algunas dependencias del hospital comenzaron a retomar sus servicios de manera progresiva desde la tarde del domingo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Además, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se dispuso la instalación de un hospital móvil como apoyo para mantener la capacidad de respuesta ante la situación.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más